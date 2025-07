Precedenti favorevoli per Sinner con Shelton. Ma il vero avversario sarà il fisico

L’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del tabellone e del mondo, affronterà domani lo statunitense Ben Shelton, numero 10 del seeding, nei quarti di finale di Wimbledon 2025: sarà il settimo incrocio tra i due sul circuito maggiore, con Sinner in vantaggio per 5-1 nei sei precedenti.

Lo statunitense ha vinto soltanto la prima sfida, giocata a Shanghai nel 2023. A seguire Sinner ha vinto i successivi 5 incontri, senza concedere alcun set all’avversario: l’azzurro ha vinto gli ultimi 12 set consecutivi giocati contro lo statunitense.

Non i tratta del primo incrocio sull’erba londinese: lo scorso anno a Wimbledon i due si sono incrociati agli ottavi e Sinner si è imposto per 6-2 6-4 7-6 (9). A tenere banco dunque, sono più le condizioni fisiche di Sinner che il potenziale dell’avversario.

L’azzurro, infatti, ieri ha ravvisato un problema al gomito destro, dovuto ad una caduta, ed oggi si è sottoposto ad una risonanza magnetica. Non dovrebbero esserci comunicazioni in giornata da parte dello staff dell’azzurro, ma Sinner oggi ha cancellato l’allenamento previsto per le 17.00 italiane in vista del match di domani.