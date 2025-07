Pallanuoto, le favorite vincono al debutto ai Mondiali. L’Ungheria prevale nel big match

La prima giornata dei mondiali di pallanuoto registra le nette vittorie delle grandi del panorama internazionale. Le formazioni favorite debuttano con vittorie nette e convincenti. L’Italia batte, con qualche sofferenza di troppo, la Nuova Zelanda. Nel big match di giornata l’Ungheria batte in volata la Grecia e ipoteca il primato nel girone.

Nel girone A l’Italia parte male, fatica enormemente in attacco nella prima parte, cresce nel corso della gara, trova i giusti equilibri e supera 14-9 la Nuova Zelanda conquistando un successo di cruciale importanza per il percorso di una squadra profondamente rinnovata. Si diverte a giocare al tiro a segno l’Australia che batte 34-2 Singapore, match nel quale l’ex Orizzonte Alice Williams è la più prolifica con cinque reti.

Nel gruppo B prevedibile ampio successo ‘dell’Olanda. La formazione arancione domina 25-6 l’Argentina in un confronto già chiuso dal 12-3 di metà partita. Da registrare l’ottima prova collettiva di una squadra in cui timbrano il cartellino dodici giocatrici diverse. Inizia con un successo il nuovo corso della nazionale a stelle e strisce. Gli Stati Uniti domano 15-7 la Cina di Miki Oca grazie ad una prova in cui, con il trascorrere dei minuti, impongono la propria miglior qualità. Emma Lineback e Emily Ausmus, entrambe autrici di una tripletta, sono le migliori marcatrici di una squadra che segna 15 gol sui 32 tiri tentati.

Nel gruppo C vita facile per il Giappone. Le nipponiche, in un confronto nel quale l’esito non è mai in dubbio, regolano 25-12 la Croazia. Il sette asiatico dilaga quando può sfruttare la sua notevole velocità in transizione e trova la sua trascinatrice nella scatenata Yumi Arima, top scorer del match con sette reti. Nel big match di giornata l’Ungheria s’impone 10-9 sulla Grecia e compie un passo importante nella corsa verso il primo posto. Le magiare escono alla distanza rimontando il 2-5 iniziale e trovano il gol decisivo nel finale con Natasa Ribanska.

Nel girone D esordio sul velluto per la super favorita Spagna. Le iberiche, medaglia d’oro a Parigi 2024, travolgono 23-4 il Sud Africa in un match chiuso rapidamente grazie al roboante 9-1 con cui si conclude il primo parziale. In attesa di test più probanti Jordi Valls può essere soddisfatto di una squadra che manda a segno le dodici giocatrici di movimento iscritte a referto. Ottiene un successo di cruciale importanza in ottica qualificazione la Gran Bretagna. Le britanniche superano 12-9 la Francia in un match nel quale escono alla distanza operando il break decisivo grazie al micidiale 8-2 messo a segno nei due tempi centrali.