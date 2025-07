Pallanuoto femminile, Setterosa battuto dall’Australia nell’ultima amichevole prima dei Mondiali

Il Setterosa incappa in una sconfitta nell’ultima amichevole prima dei Mondiali: la Nazionale italiana di pallanuoto femminile cede il passo per 10-12 alle padrone di casa dell’Australia nell’incontro giocato a Perth, sede dell’ultimo periodo di preparazione delle azzurre alla rassegna iridata.

Le azzurre partono bene nel primo quarto, chiuso in vantaggio per 3-4, poi però nella seconda frazione arriva la reazione dell’Australia, che centra un break di 4-0 ed arriva sul 7-3 a metà gara. Nel terzo periodo le padrone di casa allungano ulteriormente, doppiando le azzurre sul 10-5, infine nell’ultimo quarto il Setterosa rende meno amaro il passivo, recuperando tre reti, fino al definitivo 12-10 per le australiane.

L’Italia resterà in common training a Perth con Australia ed USA fino a martedì 8 luglio, poi partirà alla volta di Singapore, sede dei Mondiali: il Setterosa nel Girone A affronterà venerdì 11 luglio alle ore 11.35 italiane la Nuova Zelanda, poi sfiderà l’Australia domenica 13 luglio sempre alle 11.35 italiane, infine se la vedrà con Singapore martedì 15 luglio alle 13.10.

TABELLINO

AUSTRALIA-ITALIA 12-10

Australia: Palm, Ballesty, Fasala, Halligan 2, Green, A. Andrews 4, C. Andrews, Hearn 2, Pedley, Williams 2 (1 rig.), Kearns 1, Jackovich, Longman, Lambert, Mitchell 1. All. Rippon.

Italia: Condorelli, Leone 2, Di Maria, Cordovani, Gant, Cergol, Giustini 1, Bianconi 3, Bettini, Ranalli 1 (rig.), Cocchiere 1, Gagliardi 1, Santapaola, Millo, Meggiato 1. All. Silipo.

Arbitri: Haigh (Australia) e Carney (Australia).

Note: parziali 3-4, 4-0, 3-1, 2-5. Uscite per limite di falli Ballesty (A), Gant (I) e Cergol (I) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Australia 6/16 + un rigore e Italia 5/12 + un rigore.