Pallanuoto femminile, Mondiali 2025: risultati 19 luglio. La Spagna si salva ai rigori, la Grecia sorprende l’Australia

Si sono disputati tutti i quarti di finale dei Mondiali senior 2025 di pallanuoto femminile: a Singapore si ferma la corsa del Setterosa, che cede il passo all’Ungheria, vittoriosa per 12-9. Le magiare affronteranno in semifinale la Spagna, che piega ai tiri di rigore i Paesi Bassi, sconfitti per 15-13 dopo l’11-11 del tempi regolamentari.

Nella parte alta del tabellone, invece, l’altra semifinale sarà tra la Grecia, che sorprende l’Australia, battuta per 8-7, e gli Stati Uniti, che travolgono il Giappone per 26-8. Nel tabellone per il 9° posto le semifinali vedono i netti successi di Cina, vittoriosa per 18-6 sulla Francia, e Nuova Zelanda, che liquida la Gran Bretagna per 20-12.

Definiti, infine, i primi piazzamenti del torneo iridato: nella finale per il 13° posto la contesa si risolve ai tiri di rigore, con la Croazia che la spunta sull’Argentina per 16-14 dopo il 12-12 dei tempi regolamentari, infine nella sfida per il 15° posto il Sudafrica supera le padrone di casa di Singapore per 8-4.

RISULTATI MONDIALI PALLANUOTO FEMMINILE 2025

Sabato 19 luglio

03.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Finale 15° posto perd. 25-perd. 26 Singapore-Sudafrica 4-8

04.35 PALLANUOTO FEMMINILE – Finale 13° posto vinc. 25-vinc. 26 Argentina-Croazia 14-16 dtr (12-12)

06.10 PALLANUOTO FEMMINILE – Semifinali 9° posto perd. 27-perd. 29 (33) Cina-Francia 18-6

07.45 PALLANUOTO FEMMINILE – Semifinali 9° posto perd. 28-perd. 30 (34) Nuova Zelanda-Gran Bretagna 20-12

10.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Quarti di finale 1A-vinc. 29 (35) Australia-Grecia 7-8

11.35 PALLANUOTO FEMMINILE – Quarti di finale 1B-vinc. 30 (36) Stati Uniti-Giappone 26-8

13.10 PALLANUOTO FEMMINILE – Quarti di finale 1C-vinc. 27 (37) Ungheria-Italia 12-9

14.45 PALLANUOTO FEMMINILE – Quarti di finale 1D-vinc. 28 (38) Spagna-Paesi Bassi 15-13 dtr (11-11)

CALENDARIO SECONDA FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA

Lunedì 21 luglio

03.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Finale 11° posto perd. 33-perd. 34 Francia-Gran Bretagna

04.35 PALLANUOTO FEMMINILE – Finale 9° posto vinc. 33-vinc. 34 Cina-Nuova Zelanda

10.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Semifinali 5° posto perd. 35-perd. 36 (41) Australia-Giappone

11.35 PALLANUOTO FEMMINILE – Semifinali vinc. 35-vinc. 36 (43) Grecia-Stati Uniti

14.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Semifinali 5° posto perd. 37-perd. 38 (42) Italia-Paesi Bassi

15.35 PALLANUOTO FEMMINILE – Semifinali vinc. 37-vinc. 38 (44) Ungheria-Spagna

Mercoledì 23 luglio

10.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Finale 7° posto perd. 41-perd. 42

11.35 PALLANUOTO FEMMINILE – Finale 3° posto perd. 43-perd. 44

14.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Finale 5° posto vinc. 41-vinc. 42

15.35 PALLANUOTO FEMMINILE – Finale vinc. 43-vinc. 44