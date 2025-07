Pallanuoto femminile, Mondiali 2025: Italia-Giappone 20-15. Setterosa settimo

L’Italia chiude al settimo posto i Mondiali senior 2025 di pallanuoto femminile, andati in scena a Singapore, sconfiggendo nella finale di consolazione il Giappone per 20-15, in un match in cui segnano 5 gol a testa Cergol e capitan Cocchiere.

Nel primo quarto il Setterosa scappa sul 5-0, ma poi si fa riprendere sul 5-5. Nel secondo periodo arriva l’allungo delle azzurre, che trovano il +3, portandosi sul 10-7 a metà gara. Nella terza frazione l’Italia scava il solco decisivo scappando sul +7 sul 16-9, infine nell’ultimo quarto le nipponiche rendono il passivo meno amaro chiudendo sul -5 per il 20-15 finale con cui si impone il Setterosa.

Il commento del CT Carlo Silipo al sito federale: “Il Giappone è una squadra insidiosa ed in crescita: alterna passaggi a vuoto a grandi momenti, gioca inoltre una pallanuoto poco tradizionale, cui è difficile trovare subito le contromisure. Sapevo che questo Mondiale poteva andare in questa maniera: d’altronde il gruppo è molto giovane. Abbiamo sofferto con le squadre più fisiche e quindi sappiamo che bisognerà lavorare proprio su questo fattore.

Il bilancio finale del tecnico: “Nel complesso, però, la squadra mi è piaciuta per il gioco espresso, soprattutto in attacco ho visto ottime cose ed altre che ovviamente si potranno migliorare. C’è invece da rivedere qualcosa nella fase difensiva, perché abbiamo concesso gol facili. Io ho grande, anzi grandissima fiducia in questo gruppo“.

TABELLINO

Giappone-Italia 15-20

Giappone: Inaba , Arima 2 (1 rig.), Inaba A. 2, Ura 2, Kawaguchi 2 (1 rig.), Shitara 1, Sunabe 1, Sekine, Otsubo, Nishiyama, Inoue , Kobayashi 2, Noda, Fukuda 3 (1 rig.). All. Shiota.

Italia: Condorelli, Leone, Di Maria, Cordovani, Gant 2, Cergol 5, Giustini 3 (1 rig.), Bianconi 4 (1 rig.), Bettini 1, Cocchiere 5, Gagliardi, Santapaola, Millo, Meggiato. All. Silipo.

Arbitri: Blanchard (Francia) e Hodgers (Australia).

Note: parziali 5-5, 2-5, 2-6, 6-4. Uscite per limite di falli Leone (I) 7’00 del primo tempo e Cergol (I) a 4’36 del terzo tempo e Gagliardi (I) a 3’46 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Giappone 5/13 + 3 rigori ed Italia 4/9 + 2 rigori. In porta Noda (G) e Condorelli (I). H. Inaba (G) subentra a Noda a inizio terzo tempo. In tribuna Ranalli.