Pallanuoto femminile, l’Italia esce di scena ai quarti dei Mondiali: il Setterosa si arrende all’Ungheria

Si ferma nei quarti di finale la corsa del Setterosa ai Mondiali senior 2025 di pallanuoto femminile: a Singapore, l’Italia cede il passo all’Ungheria, che si impone per 12-9 ed approda in semifinale, dove affronterà la vincente di Spagna-Paesi Bassi, mentre la perdente sfiderà le azzurre nel tabellone per il 5° posto.

Nel primo quarto l’Italia va in vantaggio con Ranalli, ma Sumegi e Keszthekyi portano avanti le magiare. La doppietta di Giustini fa tornare il Setterosa a condurre, ma Valyi griffa il 3-3. Nella seconda frazione Keszthekyi restituisce il vantaggio all’Ungheria, ma i rigori di Ranalli prima e Bianconi poi danno un nuovo vantaggio all’Italia. Sumegi firma il pareggio e, a 6″ dalla sirena, Garda manda le magiare in vantaggio sul 6-5 a metà gara.

Nel terzo periodo Keszthekyi consegna il primo break alle ungheresi, ma Bettini replica. Nuovo +2 magiaro con Szilagyi, ma Ranalli risponde subito, poi però l’Ungheria scappa via con le reti di Leimeter e Keszthekyi, che valgono il 10-7. Nell’ultimo quarto Ranalli su rigore riporta l’Italia a -2, ma Garda ristabilisce le distanze. Giustini accorcia ancora, ma Leimeter a 37″ dalla sirena griffa la rete del definitivo 12-9.

TABELLINO

Ungheria-Italia 12-9

Ungheria: Neszmely, Szilagyi 1, Valyi 1, Varro, Sumegi 2, Domsodi, Keszthekyi 4, Leimeter 2, Rybanska, Farago, Garda 2, Torma, Tiba, Hajdue. All. Cseh.

Italia: Condorelli, Leone, Cordovani, Gant, Cergol, Giustini 3, Bianconi 1, Bettini 1, Ranalli 4, Cocchiere, Gagliardi, Santapaola, Millo, Meggiato. All. Silipo.

Arbitri: Mc Call (Usa), Margeta (Slo).

Note – Parziali: 3-3 3-2 4-2 2-2. Uscita per limite di falli Keszthelyi (U) a 7’52 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Ungheria 7/14 e Italia 6/11 + 3 rigori. Espulsa per gioco scorretto Sumegi (U) a 5’07 del quarto tempo. Ammonito per proteste il tecnico Carlo Silipo (I) a 7’53 del terzo tempo. In porta Neszmely (H) e Condorelli (I). In tribuna Di Maria.