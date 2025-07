Pallanuoto femminile, l’Italia cede con l’Olanda. Azzurre relegate alla finale per il settimo posto

Nell’incontro valevole per la semifinale per il quinto/ottavo posto del campionato mondiale di Singapore l’Italia perde 16-13 contro l’Olanda. Il torneo della rappresentativa tricolore si concluderà con la finale per il settimo posto contro il Giappone, incontro in programma mercoledì.

Quella del Setterosa può essere definita come una prestazione all’insegna del rendimento altalenante. Il sette in calottina bianca parte male, subisce la maggiore fisicità delle rivali e si ritrova rapidamente sotto 0-3 prima di provare a reagire con l’uno-due Cocchiere-Gant. Le giocatrici olandesi però non ci stanno e con un nuovo break di 0-3 chiudono il parziale inaugurale sul 6-2.

L’Italia si scuote nel secondo quarto dopo il 7-2 della formazione allenata da Doudesis e con uno strappo di 3-0 riapre la partita, Sevenich rompe il digiuno della sua formazione, Giustini trova il varco per l’8-6 che spedisce le due contendenti all’intervallo lungo. Ad inizio ripresa la compagine in calottina scura parte forte con un break di 4-0 che le consente di scappare sul 12-6.

Van Der Kraats colpisce Chiara Ranalli e rimedia l’espulsione per gioco violento. La formazione allenata da Silipo si riversa in avanti per cercare di capitalizzare i quattro minuti di superiorità, riesce a ridurre il divario sul 12-9 e arriva all’ultimo intervallo con quattro reti da recuperare. Poco prima della metà dell’ultima frazione arriva l’ultimo sussulto delle azzurre con il 3-0, le firme sono di Cocchiere, Leone e Bianconi, che le riporta sul 14-13. L’Italia non riesce però a completare la sua rimonta e nel finale incassa la doppietta siglata da Keuning per il 16-13.