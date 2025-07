Pallanuoto femminile, il Setterosa suda freddo, poi prevale sulla Nuova Zelanda nell’ultimo quarto

Il percorso del Setterosa ai Mondiali 2025 di pallanuoto femminile inizia con una vittoria sorprendentemente sofferta, almeno per tre quarti di gara, contro la Nuova Zelanda: a Singapore le azzurre si impongono per 14-9 nel match d’esordio Girone A dopo essere state a lungo costrette ad inseguire nel punteggio.

Nel primo quarto inizio contratto del Setterosa, mentre la Nuova Zelanda si sblocca subito e nel giro di 40″ con Quin e McDowall trova il primo break del match. L’Italia a 23″ dalla prima sirena si scrolla l’emozione di dosso e dimezza lo svantaggio con Giustini, che firma l’1-2.

Nella seconda frazione è Giustini a firmare il pareggio dopo 25″. Houghton riporta in vantaggio le neozelandesi, ma Cergol trova nuovamente il pari. Cocchiere consegna al Setterosa il primo vantaggio, ma poi le azzurre tornano ad avere difficoltà in attacco e le oceaniche ne approfittano con Weston, Spark e Doyle, arrivando a metà gara sul 4-6.

Nel terzo periodo Cocchiere riporta a -1 le azzurre, ma Weston le rispedisce a -2. Bianconi accorcia nuovamente, ma Milicich replica ancora e firma ancora il +2 per le neozelandesi. Nella seconda metà della frazione il Setterosa alza l’intensità difensiva ed in attacco trova 3 rigori, che Ranalli trasforma per il 9-8 in favore dell’Italia.

Nell’ultimo quarto le azzurre dilagano: Bettini dà il primo break al Setterosa, Shorter Robinson riporta a -1 la Nuova Zelanda, ma l’Italia è ormai inarrestabile. Bianconi, Cocchiere, Giustini e Bettini firmano i 4 gol che chiudono definitivamente la gara per il 14-9 finale che premia le ragazze di Carlo Silipo.

TABELLINO

Italia-Nuova Zelanda 14-9

Italia: Condorelli, Leone, Cordovani, Gant, Cergol 1, Giustini 3, Bianconi 2, Bettini 2, Ranalli 3, Cocchiere 3, Gagliardi, Santapaola, Millo, Meggiato. All. Carlo Silipo.

Nuova Zelanda: Milicich, Nicholson, Doyle 1, Gault, Milicich 1, Spark 1, Houghton 1, Quin 1, Shorter Robinson 1, Mcdowall 1, Howarth, Weston 2, Layburn, Dunn. All. Angie Winstanley Smith.

Arbitri: Blanchard (Francia), Kovacs-Csatlos (Ungheria).

Note – Parziali: 1-2, 3-4, 5-2, 5-1. Superiorità numeriche: Italia 2/7 + 3 rigori e Nuova Zelanda 2/11. Uscite per limite di falli Meggiato (I), Houghton e Horwarth (N) nel quarto tempo. In porta Condorelli e, nell’ultimo minuto di gioco, Santapaola (I) e Layburn (N). Per l’Italia in tribuna Di Maria.