Pagelle Mondiali nuoto 2025: Ceccon flop di giornata, prima giornata opaca per l’Italia

PAGELLE MONDIALI NUOTO SINGAPORE 2025 QUINTA GIORNATA

Si chiude un’altra giornata di grande spettacolo, con un po’ meno Italia. L’azzurra di giornata, capace di infrangere un altro tabu, è Sara Curtis che porta l’Italia per la prima volta in finale nei 100 stile libero. Settimo posto della 4×200. Niente finale ma gare di ottimo livello per altri due giovani, Christian Mantegazza nei 200 rana e Christian Bacico che ha migliorato il personale di quasi due secondi in poche ore nei 200 dorso. Marchio di qualità per le vittorie di oggi, Summer McIntosh, Leon Marchand, David Popovici, Katherine Berkoff, tutti nomi prestigiosi che hanno caratterizzato la quinta

SARA CURTIS 8: Giornata storica per lei e per il nuoto azzurro. La semifinale dei 100 stile è interpretata con personalità e precisione: 53”39 e qualificazione alla finale con il settimo crono. Prima italiana di sempre a riuscirci in questa specialità, cresce gara dopo gara e lo fa con lucidità e consapevolezza. Il tempo non la entusiasma, ma la prestazione sì.

CHRISTIAN BACICO 7,5: Doppia impresa nei 200 dorso: al mattino cancella il record italiano cadetti e al pomeriggio si migliora ancora con un 1’56”02 che lo porta a soli 33 centesimi dal record assoluto di Ceccon. Non basta per la finale, ma la crescita è evidente e continua. Il futuro è suo.

CHRISTIAN MANTEGAZZA 6,5: Al debutto mondiale individuale, supera le batterie dei 200 rana con un buon 2’11”10, poi in semifinale tocca in 2’10”58, sua terza miglior prestazione di sempre. Resta fuori dalla finale, ma l’approccio è giusto e il potenziale c’è.

THOMAS CECCON 4.5: Non riesce a dare la zampata nei 200 dorso. L’ultimo 50 è troppo lento (30”49), tra calcoli e resta fuori dalla semifinale per quattro centesimi. Con le medaglie già al collo nei 50 farfalla, 100 dorso e staffetta, ci si aspettava di più. Prestazione opaca per uno come lui.

FRANCESCA FANGIO 4,5: Nettamente lontana dai suoi standard nei 200 rana: 2’27”01, ventesimo tempo e fuori dalla semifinale. A 29 anni paga forse una condizione non ottimale, ma resta il rammarico per una gara anonima.

LISA ANGIOLINI 5: Deludente anche lei nei 200 rana: 2’26”98 e diciottesima posizione. Non è il suo miglior Mondiale, e lo si era capito già dalle prime giornate. Prestazione sottotono.

EMMA VIRGINIA MENICUCCI 6.5: Non basta il 54”45 nei 100 stile per passare il turno, ma resta la buona gara in staffetta e un atteggiamento positivo. La semifinale era alla portata, ma non centrata per pochissimo.

ANNA CHIARA MASCOLO 7.5: Ottimo 1’58”75 in batteria, ma soprattutto 1’58”22 in finale: è il suo nuovo personale. Guida la staffetta con convinzione, mostra tenuta mentale e fisica. In continua crescita.

BIANCA NANNUCCI 7,5: Solida in entrambe le prove: 1’58”44 al mattino, 1’58”31 in finale. Più sciolta rispetto ai giorni precedenti, dimostra di essere un elemento affidabile per il futuro della staffetta.

MATILDE BIAGIOTTI 7: Mattina discreta con 1’59”39, sera in crescita con un buon 1’58”43. Fa il suo e lo fa bene, aiutando l’Italia a restare nel gruppo e ad assicurarsi un settimo posto di valore.

SOFIA MORINI 5: In batteria nuota in 2’00”44, la più lenta tra le azzurre, deve ritrovare brillantezza.