Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Belgio 2025: Verstappen precede le McLaren, podio lontano per Leclerc

Andato in archivio la terza Sprint Race della stagione del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Spa-Francorschamps, i piloti sono stati chiamati ad affrontare non poche insidie su una delle piste più complicate dell’intero calendario iridato, ma anche tra le più spettacolari e amate dalle squadre e dai piloti per la completezza tecnica e le sfide che pone.

È rimasta la più lunga pista del calendario, superando di quattro metri la soglia dei sette chilometri. I suoi tre settori hanno identità ben definite: il primo è il più veloce e presenta forse la combinazione di curve più nota, composta dall’Eau-Rouge e dal Raidillon, seguita da un lungo rettilineo che, alla staccata finale, è stato teatro di sorpassi a volte epici; il secondo è il più tortuoso ed è caratterizzato da una combinazione di curve a media velocità, molte da percorrere in discesa; il terzo è più filante, in leggera ma sensibile salita.

Trovare un assetto competitivo in tutti e tre i settori è un’impresa e, spesso, si vedono vetture molto veloci in un settore e molto lente in un altro. Ci si aspettava che la McLaren dell’australiano Oscar Piastri facesse la differenza, dovendo prestare attenzione all’olandese Max Verstappen (Red Bull) e al compagno di squadra, Lando Norris. Ferrari si presentava col punto di domanda, per il rendimento della nuova sospensione posteriore. Charles Leclerc partiva quarto, mentre Lewis Hamilton solo 18°.

Verstappen ha portato tutti a scuola in questa Sprint, precedendo le due McLaren di Piastri e di Norris e facendo la differenza sul tracciato di Spa. Red Bull molto scarica, ma bravissimo Max nella gestione del mezzo nel tratto più guidato. Ferrari che ha concluso con Leclerc al 4° posto ed Hamilton al 15°. Kimi Antonelli ha terminato in diciassettesima piazza.

RISULTATI E CLASSIFICA SPRINT RACE GP BELGIO F1 2025

1 Max Verstappen Red Bull

2 Oscar Piastri McLaren +0.753

3 Lando Norris McLaren +1.414

4 Charles Leclerc Ferrari +10.176

5 Esteban Ocon Haas F1 Team +13.789

6 Carlos Sainz Williams +14.964

7 Oliver Bearman Haas F1 Team +18.610

8 Isack Hadjar Racing Bulls +19.119

9 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +22.183

10 Liam Lawson Racing Bulls +22.897

11 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +24.551

12 George Russell Mercedes +25.969

13 Lance Stroll Aston Martin +26.595

14 Fernando Alonso Aston Martin +29.046

15 Lewis Hamilton Ferrari +30.175

16 Alexander Albon Williams +30.941

17 Kimi Antonelli Mercedes +31.981

18 Nico Hulkenberg Kick Sauber +32.867

19 Franco Colapinto Alpine +38.072

20 Pierre Gasly Alpine +2 giri