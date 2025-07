MotoGP oggi in tv, GP Germania 2025: orari warm-up e gara, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, domenica 13 luglio andrà in scena il GP di Germana, undicesimo week end del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul tracciato di Assen assisteremo a una gara decisamente interessante in cui Marc Marquez vorrà ribadire il concetto sulla sua superiorità. Nella Sprint Race di ieri ennesimo trionfo dell’asso nativo di Cervera, desideroso di conquistare il 12° successo domenicale su questo tracciato.

Un feeling particolare quello di Marquez sul layout tedesco. Un circuito sinistrorso, in cui la sua guida viene esaltata rispetto alle prestazioni altrui. Nella giornata di ieri la pioggia ha posto l’accento sulle qualità di Marc, che nella seconda parte della Sprint è stato un mago nella gestione delle gomme.

Discorso diametralmente opposto per Francesco Bagnaia. Pecco ha concluso ieri in dodicesima posizione, lontanissimo dal proprio compagno di squadra e non in grado di sfruttare la moto come fa lo spagnolo. Una crisi che continua a protrarsi e la soluzione non sembra esserci. Vedremo se quest’oggi le cose andranno diversamente.

La domenica del GP di Germania sarà trasmessa in diretta televisiva nella sua totalità su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport MotoGP (208). Su TV8, in chiaro, ci sarà la trasmissione in diretta delle gare delle tre categorie, ma non del warm-up della MotoGP. In streaming avremo la trasmissione in diretta su SkyGo e su NOW, mentre su TV8.it ci sarà la diretta delle tre corse, come già ribadito. OA Sport vi darà la piena copertura dell’evento.

MOTOGP OGGI IN TV

Domenica 13 luglio

Ore 09.40-09.50, MotoGP, Warm Up – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 11.00, Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 12.15, Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 14.00, MotoGP, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Diretta testuale: OA Sport

