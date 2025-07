Mondiali tuffi 2025, il programma di domani (26 luglio): orari, tv, italiani in gara

Domani, sabato 26 luglio, prenderanno il via di Mondiali 2025 di tuffi preso l’OCBC Aquatic Centre di Singapore e inoltre si concluderà la competizione femminile dalle grandi altezze sull’isola di Sentosa. In casa Italia si vorrà recitare un ruolo di primo piano, nella consapevolezza di affrontare un campionato di altissimo livello.

A dare il via alle danze saranno le atlete impegnate nelle eliminatorie dal trampolino tre metri. Al via saranno presenti anche Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi che avranno come obiettivo l’accesso alla finale, prevista alle 12.00 italiane. Le due, protagoniste in passato anche nel sincro dai tre metri, andranno in cerca di consistenza nelle proprie rotazioni.

Poco dopo dai venti metri Elisa Cosetti archivierà la propria avventura dalle grandi altezze nell’atto conclusivo. Un percorso nel quale l’azzurra si è potuta confrontare con le migliori rappresentanti del pianeta. Il target sarà un piazzamento di prestigio. Una giornata che poi prevede anche il Team Event all’OCB Aquatic Centre in cui Pellacani sarà nuovamente in gara insieme a Riccardo Giovannini, Matteo Santoro e a Sara Jodoin di Maria.

I Mondiali di tuffi 2025 a Singapore, che prenderanno il via domani, godranno della copertura televisiva di Rai 2 HD e di RaiSport HD, nonché di Sky Sport Uno (201) e di Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle varie gare.

MONDIALI TUFFI 2025

Sabato 26 luglio (orari italiani)

04:00 Trampolino 1m femminile – Eliminatorie – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Mix (211)

05:00 Grandi altezze femminile – Round 5 – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201)

06:00 Grandi altezze femminile – Round 6 – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201)

09:30 Team Event – Finale – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211)

12:00 Trampolino 1m femminile – Finale – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211)

ITALIALI IN GARA

04:00 Trampolino 1m femminile – Eliminatorie – Elena Bertocchi e Chiara Pellacani

05:00 Grandi altezze femminile – Round 5 – Elisa Cosetti

06:00 Grandi altezze femminile – Round 6 – Elisa Cosetti

09:30 Team Event – Finale – Riccardo Giovannini, Matteo Santoro, Sara Jodoin di Maria, Chiara Pellacani

12:00 Trampolino 1m femminile – Finale – Eventuale (Elena Bertocchi e Chiara Pellacani)

PROGRAMMA MONDIALI TUFFI: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo e NOW

Diretta testuale: OA Sport