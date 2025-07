Mondiali Singapore 2025, il programma di domani (25 luglio): orari di tutti gli eventi, tv, italiani in gara

Venerdì 25 luglio proseguiranno a Singapore i Mondiali 2025 degli sport acquatici: il programma prevede il terzo ed il quarto round, sia per gli uomini che per le donne, dei tuffi dalle grandi altezze e le finali del duo libero misto e dell’acrobatico a squadre open del nuoto artistico.

L’Italia vedrà scendere in acqua nel nuoto artistico Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero nel duo libero misto ed il team azzurro nell’acrobatico a squadre open, e nei tuffi dalle grandi altezze Elisa Cosetti tra le donne e Davide Baraldi ed Andrea Barnabà tra gli uomini.

I Mondiali 2025 degli sport acquatici in programma a Singapore saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 HD (nuoto artistico e tuffi dalle grandi altezze femminili), Rai Sport HD (tuffi dalle grandi altezze maschili), Sky Sport Uno (nuoto artistico e tuffi dalle grandi altezze maschili), Sky Sport Arena (tuffi dalle grandi altezze femminili e finale acrobatico a squadre open), Sky Sport Mix (nuoto artistico), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go, NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

CALENDARIO MONDIALI SPORT ACQUATICI SINGAPORE 2025

Venerdì 25 luglio

04.02 NUOTO ARTISTICO – Duo libero misto, finale (Filippo PELATI/Lucrezia RUGGIERO) – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go, NOW

05.00 TUFFI DALLE GRANDI ALTEZZE – 20m femminili, round 3-4 (Elisa COSETTI) – Rai 2 HD, Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go, NOW

08.00 TUFFI DALLE GRANDI ALTEZZE – 27m maschili, round 3-4 (Davide BARALDI, Andrea BARNABA’) – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Rai Play, Sky Go, NOW

13.32 NUOTO ARTISTICO – Acrobatico a squadre open, finale (ITALIA) – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go, NOW

PROGRAMMA MONDIALI SPORT ACQUATICI SINGAPORE 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (nuoto artistico e tuffi dalle grandi altezze femminili), Rai Sport HD (tuffi dalle grandi altezze maschili), Sky Sport Uno (nuoto artistico e tuffi dalle grandi altezze maschili), Sky Sport Arena (tuffi dalle grandi altezze femminili e finale acrobatico a squadre open), Sky Sport Mix (nuoto artistico).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.