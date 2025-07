Mondiali Singapore 2025, il programma di domani (19 luglio): orari di tutti gli eventi, tv, italiani in gara

Sabato 19 luglio proseguiranno a Singapore i Mondiali 2025 degli sport acquatici: il programma prevede i quarti di finale del torneo di pallanuoto femminile, le 3 km knockout sprint del nuoto di fondo, ed i preliminari libero a squadre e le finali del solo tecnico femminile e del solo tecnico maschile del nuoto artistico.

L’Italia vedrà scendere in acqua nella pallanuoto femminile il Setterosa nei quarti di finale, nel nuoto di fondo Ginevra Taddeucci ed Antonietta Cesarano nella 3 km knockout sprint femminile e Gregorio Paltrinieri e Matteo Diodato nella 3 km knockout sprint maschile, e nel nuoto artistico Enrica Piccoli nella finale del solo tecnico femminile, Filippo Pelati nella finale del solo tecnico maschile e le azzurre nei preliminari del libero a squadre.

I Mondiali 2025 degli sport acquatici in programma a Singapore saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 HD (nuoto di fondo ed Italia-Ungheria), Rai Sport HD (nuoto artistico e pallanuoto femminile), Sky Sport Uno (nuoto di fondo e solo tecnico maschile), Sky Sport Arena (solo tecnico donne e libero a squadre), Sky Sport Max (quarti pallanuoto femminile), Sky Sport Mix (nuoto di fondo, solo tecnico maschile, quarti pallanuoto femminile), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play (nuoto di fondo, nuoto artistico e pallanuoto femminile), Sky Go (nuoto di fondo, nuoto artistico e pallanuoto femminile), NOW (nuoto di fondo, nuoto artistico e pallanuoto femminile), Eurovision Sport (semifinali 9° posto pallanuoto femminile), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di Italia-Ungheria, del nuoto di fondo e del nuoto artistico.

CALENDARIO MONDIALI SPORT ACQUATICI SINGAPORE 2025

Sabato 19 luglio

02.00 NUOTO DI FONDO – 3 km knockout sprint donne (Ginevra Taddeucci, Antonietta Cesarano) – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix

03.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Finale 15° posto perd. 25-perd. 26 Singapore-Sudafrica

04.00 NUOTO DI FONDO – 3 km knockout sprint uomini (Gregorio Paltrinieri, Matteo Diodato) – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix

04.00 NUOTO ARTISTICO – Preliminari squadra libero (Italia) – Sky Sport Arena

04.35 PALLANUOTO FEMMINILE – Finale 13° posto vinc. 25-vinc. 26 Argentina-Croazia

06.10 PALLANUOTO FEMMINILE – Semifinali 9° posto perd. 27-perd. 29 (33) Cina-Francia

07.45 PALLANUOTO FEMMINILE – Semifinali 9° posto perd. 28-perd. 30 (34) Nuova Zelanda-Gran Bretagna

08.00 NUOTO ARTISTICO – Finale solo tecnico uomini (Filippo Pelati) – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix

10.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Quarti di finale 1A-vinc. 29 (35) Australia-Grecia – Rai Sport HD, Sky Sport Max, Sky Sport Mix

11.35 PALLANUOTO FEMMINILE – Quarti di finale 1B-vinc. 30 (36) Stati Uniti-Giappone – Rai Sport HD, Sky Sport Max, Sky Sport Mix

12.30 NUOTO ARTISTICO – Finale solo tecnico donne (Enrica Piccoli) – Rai Sport HD, Sky Sport Arena

13.10 PALLANUOTO FEMMINILE – Quarti di finale 1C-vinc. 27 (37) Ungheria-Italia – Rai 2 HD, Sky Sport Max, Sky Sport Mix

14.45 PALLANUOTO FEMMINILE – Quarti di finale 1D-vinc. 28 (38) Spagna-Paesi Bassi – Rai Play Sport 1, Sky Sport Max, Sky Sport Mix

Diretta live testuale: OA Sport (Italia-Ungheria, nuoto di fondo e nuoto artistico).