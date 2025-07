Mondiali Singapore 2025, il programma di domani (18 luglio): orari di tutti gli eventi, tv, italiani in gara

Venerdì 18 luglio proseguiranno a Singapore i Mondiali 2025 degli sport acquatici: il programma prevede sei incontri del torneo di pallanuoto maschile, che vedrà andare in scena nella notte italiana le semifinali per il 13° posto e poi tra mattina e primo pomeriggio gli ottavi di finale, le 5 km del nuoto di fondo, ed i preliminari del solo tecnico femminile e del duo tecnico femminile del nuoto artistico.

L’Italia vedrà scendere in acqua nel nuoto di fondo Ginevra Taddeucci e Giulia Gabbrielleschi nella 5 km femminile e Gregorio Paltrinieri e Marcello Guidi nella 5 km maschile, e nel nuoto artistico Enrica Piccoli nei preliminari del solo tecnico femminile e Lucrezia Ruggiero/Enrica Piccoli nei preliminari del duo tecnico femminile.

I Mondiali 2025 degli sport acquatici in programma a Singapore saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 HD (nuoto di fondo), Rai Sport HD (duo tecnico donne), Sky Sport Uno (nuoto di fondo), Sky Sport Arena (solo tecnico donne), Sky Sport Mix (nuoto di fondo, duo tecnico donne, ottavi pallanuoto), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play (nuoto di fondo e duo tecnico donne), Sky Go (nuoto di fondo, nuoto artistico ed ottavi pallanuoto), NOW (nuoto di fondo, nuoto artistico ed ottavi pallanuoto), Eurovision Sport (semifinali 13° posto pallanuoto), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di nuoto di fondo e nuoto artistico.

CALENDARIO MONDIALI SPORT ACQUATICI SINGAPORE 2025

Venerdì 18 luglio

02.00 NUOTO DI FONDO – 5 km donne (Ginevra Taddeucci, Giulia Gabbrielleschi) – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix

03.00 PALLANUOTO – Semifinali 13° posto 4A-4B (25) Sudafrica-Australia

04.00 NUOTO ARTISTICO – Solo tecnico donne (preliminari) (Enrica Piccoli) – Sky Sport Arena

04.30 NUOTO DI FONDO – 5 km uomini (Gregorio Paltrinieri, Marcello Guidi) – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix

04.35 PALLANUOTO – Semifinali 13° posto 4C-4D (26) Singapore-Cina

08.00 NUOTO ARTISTICO – Duo tecnico donne (preliminari) (Lucrezia Ruggiero/Enrica Piccoli) – Rai Sport HD, Sky Sport Mix

10.00 PALLANUOTO – Ottavi di finale 2A-3B (27) Serbia-Giappone – Sky Sport Mix

11.35 PALLANUOTO – Ottavi di finale 3A-2B (28) Romania-Ungheria – Sky Sport Mix

13.10 PALLANUOTO – Ottavi di finale 2C-3D (29) Brasile-Grecia – Sky Sport Mix

14.45 PALLANUOTO – Ottavi di finale 3C-2D (30) Canada-Montenegro – Sky Sport Mix

PROGRAMMA MONDIALI SPORT ACQUATICI SINGAPORE 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (nuoto di fondo), Rai Sport HD (duo tecnico donne), Sky Sport Uno (nuoto di fondo), Sky Sport Arena (solo tecnico donne), Sky Sport Mix (nuoto di fondo, duo tecnico donne, ottavi pallanuoto).

Diretta streaming: Rai Play (nuoto di fondo e duo tecnico donne), Sky Go (nuoto di fondo, nuoto artistico ed ottavi pallanuoto), NOW (nuoto di fondo, nuoto artistico ed ottavi pallanuoto), Eurovision Sport (semifinali 13° posto pallanuoto).

Diretta live testuale: OA Sport (nuoto di fondo e nuoto artistico).