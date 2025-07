Mondiali pallanuoto femminile 2025, il tabellone dell’Italia. Le avversarie del Setterosa turno per turno

Il Setterosa termina secondo nel Gruppo A dei Mondiali 2025 di pallanuoto femminile, in corso a Singapore, e dovrà passare per gli ottavi di finale: l’Italia sarà attesa nel primo turno ad eliminazione diretta dalla Cina, terza classifica nel Girone B.

Le azzurre, inoltre, conoscono già il nome dell’eventuale avversaria successiva: in caso di vittoria contro le asiatiche, infatti, il Setterosa affronterà l’Ungheria, che nella prima fase ha vinto il Girone C ed ha avuto accesso diretto ai quarti di finale.

In caso di affermazione contro le magiare, poi, per il Setterosa si spalancherebbero le porte delle semifinali: l’Italia nel penultimo atto si troverebbe di fronte una tra Spagna, prima nel Girone C e già ai quarti, Nuova Zelanda (terza nel Girone A) e Paesi Bassi (secondi nel Girone B), che si affronteranno agli ottavi.

Dalla parte alta del tabellone, infine, uscirà l’avversaria dell’Italia nell’eventuale finale: sono già ai quarti l’Australia, prima nel girone con l’Italia, e gli Stati Uniti, vittoriosi nel Girone B. Si affronteranno agli ottavi Grecia e Francia, per sfidare le oceaniche, e Giappone e Gran Bretagna, per incontrare le nordamericane.

LE AVVERSARIE DEL SETTEROSA TURNO PER TURNO

Ottavi di finale: Cina

Quarti di finale: Ungheria

Semifinali: Spagna/Nuova Zelanda/Paesi Bassi

Finale: Australia/Grecia/Francia/Stati Uniti/Giappone/Gran Bretagna