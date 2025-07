Lorenzo Bonicelli in coma: il ginnasta si infortuna alle Universiadi, l’operazione e la speranza

Lorenzo Bonicelli si trova in coma farmacologico dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico alle vertebre cervicali. Questo è l’ultimo aggiornamento arrivato in merito alle condizioni del ginnasta italiano, che si è infortunato durante le qualificazioni delle Universiadi, la competizione multisportiva riservata agli atleti iscritti agli Atenei di tutto il mondo.

A comunicarlo è stato Steve Butcher, ex direttore della Federazione Internazionale, tramite un post pubblicato sui suoi profili social: “Ci vorranno almeno dieci giorni per conoscere le sue condizioni. Tutta la famiglia della ginnastica prega e fa il tifo per il pieno recupero!”. Il 23enne lecchese è uscito male dall’esercizio agli anelli e ha picchiato il collo, venendo soccorso dall’equipe medica e venendo trasportato al policlinico universitario di Essen.

Il giovane atletica di Abbadia Lariana, tesserato per la Ghislanzoni GAL Lecco, era stato convocato per i Mondiali 2023 (quelli che qualificarono alle Olimpiadi di Parigi 2024) ed era rimasto in lizza fino all’ultimo per partecipare agli Europei disputati un paio di mesi fa sempre in Germania. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti, con l’auspicio che si possa riprendere il più presto possibile.