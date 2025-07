Lorenzo Bonicelli ha un edema esteso sul midollo. Le parole del Console e le condizioni dell’azzurro

L’attesa e la speranza continuano ad intrecciarsi nella vicenda che ha coinvolto Lorenzo Bonicelli, il 23enne ginnasta della nazionale italiana che è caduto malamente durante la sua gara agli anelli alle Universiadi di Essen. L’azzurro è già stato operato nella giornata di mercoledì alle vertebre cervicali e nel susseguirsi delle ore è arrivata la prima notizia che non è in pericolo di vita.

Bonicelli è comunque ancora in ospedale in Germania e con lui ci sono la famiglia, l’allenatore della Ghislazioni Gal di Lecco, la società dell’azzurro ed anche i suoi compagni di squadra. C’è quasi l’assoluto silenzio sulle condizioni di Lorenzo, anche perchè dovrà affrontare ulteriori esami.

Il console generale a Colonia, Luis Cavalieri ha fatto trapelare qualcosa sul ginnasta azzurro, come ha riportato anche la Gazzetta dello Sport: “Lorenzo ha aperto gli occhi perché i medici hanno tolto temporaneamente il coma indotto, per vedere se c’erano danni neurologici irreparabili, che sembrano non esserci, per fortuna. C’è, però un edema esteso, che si è formato sul midollo e deve riassorbirsi”.

Adesso è ancora il momento dell’attesa e di capire anche quale sarà il decorso ospedaliero di Bonicelli, che sta respirando autonomamente in ospedale in Germania e che soprattutto non ha mai perso conoscenza dal momento dell’incidente. Potrebbe essere necessario un secondo intervento dopo quello già effettuato alla quinta vertebra cervicale fratturata e soprattutto si attende di capire quando Lorenzo potrà rientrare in Italia.