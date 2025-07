LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: percorso perfetto per una stoccata di Pogacar

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Tour de France 2025. Dopo la volata di ieri vinta da Tim Merlier la centododicesima edizione della Grande Boucle presenta una frazione mossa che preannuncia spettacolo. I corridori si daranno battaglia lungo 174.2 km che li porteranno da Amiens Métropole a Rouen.

Saranno 5 in totale le Cote di questa tappa, tutte concentrate negli ultimi chilometri. Dopo una prima parte con continui saliscendi il gruppo affronterà la Cote Jacques Anquetil (3.5 km al 3.6% di pendenza media). Questa salita sarà il preludio per il gran finale che prevede nell’ordine lo sprint intermedio di Saint Adrien, la Cote de Belbeuf (1.3 km al 9.1%), la Cote de Bonsecours (900 metri al 7.2%), la Cote de la Grand’Mare (1.8 km al 5%) ed infine la Rampe Saint Hilaire (800 metri al 10.6%). L’ultima salita potrebbe essere la rampa di lancio per l’attacco decisivo: dal traguardo del GPM all’arrivo mancheranno solamente 5 chilometri di cui la maggior parte in discesa.

La configurazione di questa tappa ricorda molto quella di una classica del nord con duri muri in pochi chilometri. Per questo motivo i principali favoriti sono Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) e Mathieu Van der Poel (Alpecin Deceuninck). L’olandese ha già dimostrato di essere in grande condizione vincendo la seconda tappa e proverà a ripetersi quest’oggi con indosso la maglia gialla. Attenzione anche a Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a bike) che nei primi giorni di questa corsa ha dimostrato di essere già in grande condizione.

La quarta frazione della Grande Boucle 2025 scatterà da Amiens Métropole alle 13.35. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Tour de France 2025 con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!