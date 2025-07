LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Milan cerca il riscatto a Dunkerque

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa valida per Tour de France 2025. Sarà come sempre una frazione avvincente quella di questo lunedì, con i corridori che cercheranno di avere la meglio in un tracciato di 178.3 km con partenza da Valenciennes ed arrivo a Dunkerque.

Si tratta di un appuntamento particolarmente importante per tutti i velocisti, molti dei quali pronti a riscattarsi dopo il rocambolesco primo giorno di questa edizione della Grande Boucle. I fari in tal senso saranno puntati su Jonathan Milan (Lidl-Trek), il quale ha terminato la tappa inaugurale al trentanovesimo posto mancando la volata.

Il percorso è totalmente pianeggiante, fatta eccezione del Mont Cassel (quarta categoria, di 2,3 chilometri al 4,1% di pendenza media) situato a circa 30 km dal traguardo. Chi ha completamente sbagliato durante i ventagli di Lille correrà con il sangue negli occhi per poter recuperare secondi, ma dovranno fare i conti con chi invece si è ben comportato sabato, a caccia di un secondo risultato positivo. Oltre al già citato Milan, i fari saranno puntati tra gli altri anche su Tim Merlier (Soudal Quick-Step), Jasper Philipsen(Alpecin- Deceuninck), Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla) e Søren Wærenskjold (Uno X Mobility).

Ricordiamo brevemente la situazione nella classifica generale. Dopo la straordinaria vittoria di ieri Mathieu Der Poel (Alpecin-Deceuninck) si è portato al comando con uno scarto di quattro secondi su Tadej Pogacar (UAE Team Emirates -XRG) e di sei su Jonas Vingegaard (Team Visma -Lease a bike). Di dieci secondi invece il vantaggio con Kèvin Vauquelin (Arkea -B&B Hotels), attualmente quarto.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Valenciennes-Dunkerque, terza tappa del Tour de France 2025 con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere neanche un attimo della corsa. La partenza neutralizzata è prevista per le 13:10, mentre l’inizio è pianificato per le 13:35. BUON DIVERTIMENTO!