LIVE Sudafrica-Italia, Test Match rugby 2025 in DIRETTA: impegno severo per gli azzurri a Pretoria

Punteggio da capogiro per Cannone e compagni nel test match di venerdì 27 giugno. La rappresentativa allenata da Gonzalo Quesada ha rifilato 73 punti ad una confusionaria Namibia, con Jacopo Trulla assoluto protagonista. Tuttavia, la partita odierna è di una difficoltà decisamente più elevata rispetto alla precedente, dati anche i numerosi infortuni che sono precipitati in casa Italia nell’ultima settimana. Difatti, saranno assenti Mori, Nicotera, Riccioni, Negri, Favretto e Marin. Servirà un’impresa, contro una squadra di un blasone inestimabile.

Il Sudafrica di Rassie Erasmus affronterà il tricolore per ben due volte nei prossimi sette giorni, il 12 luglio il secondo test match. Non servono presentazioni per gli “Springboks”, 1° posto nel ranking mondiale e campioni del mondo in carica nel 2023. A differenza di Quesada, Erasmus schiera i suoi uomini migliori, tendendo a non sottovalutare la compagine nostrana. Etzebeth, Pollard e Kolbe sono solo alcuni dei fenomeni che i nostri ragazzi si troveranno di fronte oggi.

Sudafrica: 15 Damian Willemse, 14 Cheslin Kolbe, 13 Jesse Kriel, 12 Damian de Allende, 11 Kurt-Lee Arendse, 10 Handre Pollard, 9 Morne van den Berg, 8 Jasper Wiese, 7 Vincent Tshituka, 6 Marco van Staden, 5 Lood de Jager, 4 Eben Etzebeth, 3 Wilco Louw, 2 Malcolm Marx, 1 Ox Nche.

A disposizione: 16 Bongi Mbonambi, 17 Jan-Hendrik Wessels, 18 Vincent Koch, 19 RG Snyman, 20 Franco Mostert, 21 Kwagga Smith, 22 Faf de Klerk, 23 Willie le Roux.

Italia: 15 Jacopo Trulla, 14 Louis Lynagh, 13 Tommaso Menoncello, 12 Marco Zanon, 11 Simone Gesi, 10 Giacomo Da Re, 9 Alessandro Fusco, 8 Lorenzo Cannone, 7 Manuel Zuliani, 6 Alessandro Izekor, 5 Andrea Zambonin, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Tommaso Di Bartolomeo, 1 Danilo Fischetti.



A disposizione: 16 Pablo Dimcheff, 17 Mirco Spagnolo, 18 Muhamed Hasa, 19 Matteo Canali, 20 Ross Vintcent, 21 David Odiase, 22 Alessandro Garbisi, 23 Giulio Bertaccini.

