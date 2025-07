LIVE Sonego-Nakashima, Wimbledon 2025 in DIRETTA: pronostico da ribaltare, si annuncia una battaglia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo Sonego e Brandon Nakashima, partita valevole per il terzo turno di Wimbledon 2025. Si preannuncia una battaglia all’ultimo sangue sui prati londinesi: entrambi i giocatori proveranno a non farsi sfuggire l’occasione di raggiungere la seconda settimana nello Slam inglese.

Sonego prova a ritornare agli ottavi di Wimbledon dopo il 2021, quando fu sconfitto da Roger Federer. In quest’edizione del torneo londinese l’italiano ha esordito con una convincente vittoria con Jaime Faria (6-3, 6-4, 6-2). Al secondo turno il piemontese ha sconfitto Nikoloz Basilashvili in una partita complicata: dopo due set a senso unico l’azzurro ha resisto al rientro del georgiano chiudendo per 6-1, 6-3, 6-7, 7-6.

Due vittorie in quattro set per Brandon Nakashima: l’americano ha iniziato il proprio cammino contro Bu Yunchaokete (6-4, 4-6, 7-6, 6-4) per poi vincere il derby statunitense con Reilly Opelka (7-5, 6-2, 6-7, 6-3). Nakashima è arrivato a Wimbledon come numero 34 del mondo dopo i quarti di finale raggiunti a Stoccarda, eliminato da Alexander Zverev, e al Queen’s, sconfitto da Jack Draper.

Tra i due giocatori c’è solamente un precedente, disputato nel primo torneo di questa stagione ad Hong Kong. A vincere è stato l’italiano che ha avuto la meglio per 7-6, 6-3 in un’ora e trentuno minuti di gioco. L’incontro odierno è il secondo in programma sul campo 14 a partire dalle 12.00 italiane dopo Balaji/Reyes-Varela vs Granollers/Zeballos.

Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Lorenzo Sonego e Brandon Nakashima con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!