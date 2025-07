LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: subito Martinenghi! Ceccon ci prova nei 50 farfalla

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di nuoto in vasca lunga a Singapore. Si apre la grande manifestazione del 2025, un ponte fra i Giochi di Parigi e l’inizio della volata del grande nuoto internazionale verso Los Angeles 2028. Ancora una volta la squadra italiana è preannunciata fra le grandi grande protagoniste di una kermesse che si preannuncia stellare con quasi tutti i protagonisti del nuoto mondiale in vasca a caccia di conferme, grandi prestazioni o rilancio, a seconda di come è andata l’avventura olimpica.

Prima giornata ed è subito tanta Italia al Mondiale di Singapore con gare che potrebbero regalare soddisfazioni al contingente azzurro e altre in cui, anche senza Italia, lo spettacolo è assicurato. Tra le gare più attese c’è il debutto iridato nei 200 misti di Summer McIntosh, oro olimpico e primatista mondiale in 2:05.70. La canadese ha cambiato le regole del gioco con le sue quattro frazioni impeccabili. Alle sue spalle proveranno a reggere il passo Alex Walsh (USA), argento iridato nel 2023, e la cinese Yu Yiting, doppio bronzo mondiale. Cresce l’attesa anche per la canadese Mary-Sophie Harvey, in grande ascesa. Tra le outsider da seguire Anastasia Gorbenko, Katie Shanahan, Phoebe Bacon e l’incredibile dodicenne Yu Zidi. Per l’Italia saranno in gara Sara Franceschi e Anita Gastaldi: l’obiettivo minimo sono le semifinali, il sogno resta una finale tra le migliori otto.

In campo maschile, il clou della giornata è la finale dei 400 stile libero, dominata sulla carta da Lukas Märtens. Il tedesco arriva con il nuovo record del mondo (3:39.96) e l’oro olimpico in tasca. Ma la concorrenza è di altissimo livello: ci saranno Sam Short, oro mondiale 2023, l’altro australiano Elijah Winnington, e il coreano Kim Woo-min, argento nel 2024. Occhi puntati anche sugli statunitensi Rex Maurer e Luka Mijatovic, 16 anni, e sul nostro Marco De Tullio, che al Settecolli ha nuotato 3:44.89 e può puntare alla finale. Grande attesa anche per i 100 farfalla femminili, con Gretchen Walsh pronta a prendersi il primo titolo mondiale individuale. L’americana ha firmato il record del mondo in 54.60 e detiene le sette migliori prestazioni all-time. Le principali avversarie sono l’olimpionica Torri Huske, la tedesca Angelina Köhler (oro a Doha), l’australiana Alexandra Perkins e la giapponese Mizuki Hirai, primatista mondiale junior. Ci sarà anche l’azzurra Costanza Cocconcelli, a caccia della semifinale. Completano il campo Zhang Yufei, Yu Yiting, una rinata Rikako Ikee e le europee Hansson, Vanotterdijk e Giele.

Il programma maschile vede l’attesissimo esordio nei 50 rana, specialità non olimpica (ma lo sarà a Los Angeles), dove Thomas Ceccon parte con ambizioni importanti. Campione del mondo uscente, ha nuotato un promettente 22.84 in una prova non omologata a Verona. Il crono ufficiale resta 23.00, ma la finale sembra alla portata. I favoriti sono il canadese Ilya Kharun (22.68) e lo svizzero Noe Ponti, devastante in corta e costante in stagione. Attenzione a Grousset, Korstanje, Sameh, il veterano Ben Proud e gli altri finalisti 2023 come Ribeiro, Rose, Bucher. Al femminile, i 400 stile ripropongono una sfida che è già leggenda: Summer McIntosh contro Katie Ledecky. Senza Ariarne Titmus, è la canadese la favorita, forte del record del mondo siglato a maggio (3:54.18). Ma Ledecky, bronzo a Parigi e seconda nel ranking stagionale (3:56.81), non ha mai mancato il podio in carriera. Alle loro spalle, sarà battaglia per il bronzo tra Erika Fairweather, Lani Pallister, Li Bingjie e Claire Weinstein, tutte vicine al muro dei 4 minuti. Outsider da seguire: Isabel Gose, Maria Fernanda Costa, Jamie Perkins e la cinese Yang Peiqi.

Una delle gare più calde sarà quella dei 100 rana maschili, con l’Italia protagonista assoluta. Nicolò Martinenghi, oro olimpico a Parigi, e Ludovico Blu Art Viberti, terzo all time nei 50, sono le carte più forti. Il cinese Qin Haiyang, dopo la delusione olimpica, è il favorito tecnico con un 58.61 stagionale. In corsa anche i tedeschi Matzerath e Imoudu, lo statunitense Campbell McKean, il cinese Dong Zhihao, Caspar Corbeau, Josh Matheny e i neutrali Shymanovich e Prigoda. Servirà un sub-59 per restare nella lotta per le medaglie.

Chiudono il programma le staffette 4×100 stile libero. Al femminile, dopo l’epoca d’oro con McKeon e le sorelle Campbell, l’Australia sembra meno imbattibile. O’Callaghan guiderà un quartetto giovane e tutto da scoprire. Gli Stati Uniti, con Walsh, Huske, Douglass e Manuel, arrivano col miglior tempo stagionale (3:31.20) e puntano al sorpasso. La Cina resta solida, ma attenzione anche a Olanda, Canada e alla NAB (Neutral Athlete B). L’Italia schiera Sara Curtis con Menicucci, Tarantino e Morini: la finale è alla portata. Infine, la 4×100 stile maschile è la gara da cui passano molte delle speranze italiane di medaglia. Carlos D’Ambrosio è il nuovo riferimento, affiancato da Deplano, Zazzeri (nuovo capitano azzurro) e Frigo. Possibile l’inserimento anche di Ceccon come uomo in più. Gli Stati Uniti e l’Australia restano le favorite, ma occhio a Cina e Gran Bretagna. L’Italia non manca il podio in questa specialità da Tokyo 2021: l’obiettivo è prolungare la striscia.

