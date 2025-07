LIVE Nuoto, Europei juniores 2025 in DIRETTA: azzurri per chiudere in alto nel medagliere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta e ultima giornata degli Europei juniores di Samorin in Slovacchia. La Slovacchia ospita il meglio del nuoto giovanile europeo: è infatti la X-Bionice Sphere, già teatro degli Europei U23, ad accogliere lo European Aquatics Junior Swimming Championships. Le gare si disputano all’aperto in un impianto moderno e rodato, pronto a ricevere 308 nuotatrici e 358 nuotatori da tutto il continente.

L’Italia si presenta all’appuntamento con 38 nuotatori (22 donne e 16 uomini), una delle delegazioni più folte e bilanciate di tutto il campionato. La selezione azzurra è stata definita sotto la guida tecnica di Marco Menchinelli e Marco Pedoja, quest’ultimo noto anche per aver allenato Nicolò Martinenghi agli inizi. Pur senza alcuni elementi di spicco – come Carlos D’Ambrosio e Alessandro Ragaini, che saranno impegnati ai Mondiali assoluti di Singapore – la squadra italiana punta in alto, con l’obiettivo di confermare il valore del proprio vivaio.

Gli azzurri hanno conquistato dodici medaglie nelle prime cinque giornate di gara, l’oro nella 4×100 stile libero maschile, nella 4×200 stile libero femminile e di Bianca Nannucci nei 200 stile libero, l’argento nella 4×100 femminile, nella 4×100 mista mista, della 4×200 stile libero uomini, di Del Signore nei 50 e nei 200 dorso dorso, di Giannelli negli 800 e nei 1500 sl e il bronzo della 4×100 stile libero mista e di Longobardo nei 200 rana. Anche oggi saranno tanti gli azzurri in finale, almeno per le gare di cui si sono disputate le semifinali ieri: Valente nei 100 stile, Del Signore nei 100 dorso, Burato nei 100 rana, Pascareanu nei 200 misti e Boscaro nei 100 dorso.

Oggi giornata piena di finali con l’Italia che proverà a rimpinguare il suo bottino: quota 15 podi non è impossibile da raggiungere. Il programma prevede al mattino le batterie dei 400 stile donne, 400 misti uomini e delle 4×100 miste uomini e donne. Nel pomeriggio le seguenti finali: i 100 stile uomini, 100 dorso donne, 100 rana uomini, 100 rana donne, dei 100 dorso uomini, dei 50 farfalla donne, dei 50 farfalla uomini, dei 200 misti donne, i 400 stile libero donne, i 400 misti uomini e le staffette 4×100 miste uomini e donne.

Le semifinali e finali inizieranno dalle 18.00.