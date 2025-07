LIVE Musetti-Norrie, ATP Washington 2025 in DIRETTA: l’azzurro debutta contro il rigenerato britannico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Cameron Norrie, valido per il secondo turno dell’ATP500 di Washington. Il toscano inizia il proprio cammino dal secondo round nell’evento americano, visto il suo status di testa di serie e se la dovrà vedere contro un avversario in ascesa e rigenerato rispetto ad alcune settimane fa.

Norrie, infatti, è reduce da un ottimo percorso a Wimbledon, dove ha raggiunto i quarti di finale, sconfitto poi piuttosto nettamente dallo spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 ATP). Musetti, invece, non ha fatto molto strada nei Championships, venendo eliminato all’esordio dal georgiano Nikoloz Basilashvili. Un’eliminazione precoce causata soprattutto dai tanti problemi fisici che hanno condizionato le prestazioni dell’azzurro dopo la semifinale del Roland Garros.

Si spera che il peggio sia stato messo alle spalle anche perché per Lorenzo inizia una fase di stagione importante e probabilmente decisiva per ottenere la qualificazione alle ATP Finals di Torino, obiettivo di questo 2025 come confermato anche dal tecnico Simone Tartarini. Il giocatore italiano è in vantaggio 2-0 nei precedenti con Norrie, ma le due sfide si sono tenute sulla terra, la superficie preferita del nostro portacolori.

La partita sarà la terza prevista sul campo John Harris, il cui programma avrà inizio alle 17.00 italiane.