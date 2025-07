LIVE Italia-Ucraina, Nations League volley 2025 in DIRETTA: gli azzurri affrontano una squadra emergente

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta LIVE testuale del match di Nations League volley tra l’Italia di Ferdinando De Giorgi e l’Ucraina, forse la squadra che sta sorprendendo più di tutte nel corso di questa prima fase della competizione che la Nazionale che cerca di vincere per la prima volta nella sua storia. Mentre l’Italia femminile si è qualificata alle Finals di Lodz da prima della classe, vincendo tutte le dodici partite che ha disputato, la Nazionale maschile è ancora alla ricerca del matematico accesso alla fase finale della Nations League volley che si giocherà a Ningbo, in Cina, dal 30 luglio fino al 3 agosto.

L’Italia affronterà l’emergente Ucraina dopo aver conquistato ben 7 vittorie in 9 partite: in ordine i ragazzi di De Giorgi hanno affrontato la Bulgaria, battuta 3-1, la Germania, sconfitta 3-2, la Francia, contro la quale è arrivata la prima sconfitta per 1-3, l’Argentina e la Polonia, match in cui l’Italia ha saputo rialzarsi velocemente vincendo entrambe le partite rispettivamente 3-1 e 3-2, riuscendo a vincere con un tondo 3-0 anche contro la Cina. Successivamente, è arrivata la seconda e per adesso ultima sconfitta di Giannelli e compagni contro il Brasile per 2-3, con subito la vittoria contro gli Stati Uniti d’America per 3-0 che ha riequilibrato la situazione, mentre, proprio ieri, l’Italia ha iniziato la sua ultima week della prima fase della Nations League volley battendo per 3-0 anche la Serbia.

Il cammino dell’Italia, come abbiamo potuto vedere, è davvero ottimo, con la qualificazione alle Final di Ningbo che ormai è ad un passo. Tuttavia, all’Arena Stozice di Lubiana, la Nazionale di De Giorgi avrà a che fare con la già citata sorpresa di questa nuova edizione della Nations League volley, l’Ucraina, che si ritrova, dopo un percorso incredibile, a lottare per la prima qualificazione della loro storia alla fase successiva della competizione. I gialloblù hanno battuto gli Stati Uniti d’America, il Cuba, la Turchia, la Bulgaria e l’Olanda, mentre sono usciti sconfitti dai match contro Brasile, Iran e Francia.

Il match, che inizierà alle 16.30 e che si svolgerà, come detto, all'Arena Stozice di Lubiana, in Slovenia, vede l'Italia come grande favorita anche se l'Ucraina, per il percorso fatto fino a questo momento, merita tutta l'attenzione possibile da parte della Nazionale azzurra che non potrà permettersi cali di concentrazione improvvisi.