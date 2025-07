Live Italia-Portogallo, Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA: azzurre per blindare la qualificazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo di calcio femminile, partita valida per i gironi degli Europei 2025.

Le azzurre si presentano all’appuntamento contro le lusitane con una chance da non perdere: blindare la qualificazione. In caso di mancata vittoria delle belghe sulle spagnole, incontro che avverrà 3 ore prima rispetto alla sfida delle italiane, attese in campo alle 21:00, l’11 di Soncin potrebbe staccare il pass per i quarti di finale con un turno d’anticipo. Le ragazze allenate da Andrea Soncin, infatti, si trovano a punteggio pieno dopo la vittoria contro il Belgio ma attualmente al secondo posto (dietro alla Spagna) per differenza reti (le iberiche hanno vinto sulle cugine portoghesi per 5-0).

Imperativo, dunque, vincere per la formazione del Belpaese. Tuttavia, i pronostici sono tutti a favore della formazione azzurra. Nei 16 incontri precedenti, infatti, per ben 14 volte la formazione italiana ha strappato i 3 punti (comprese le ultime 7 sfide). A Ginevra, allo Stade de Genève, l’incontro sarà dunque di vitale importanza per evitare di andare a giocarsi la qualificazione all’ultima di girone.

A sbloccarla, contro il Belgio, è stata Arianna Caruso, uno delle colonne portanti della franchigia azzurra. Giovedì Soncin è sceso in campo con un 3-5-2 classico con Giugliano, Severini e Caruso come asse centrale a centrocampo e la coppia Cantore-Girelli in attacco. Probabile che la formazione di questa sera non riservi sorprese anche se le giocatrici valide sono tante e scalpitano per avere un posto tra le titolari.

