LIVE Italia-Polonia, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: azzurre a caccia della finale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, semifinale della Nations League di volley femminile. Le Campionesse Olimpiche scenderanno in campo a Lodz per fronteggiare le padrone di casa in un incontro che si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, una sfida da dentro o fuori che mete in palio la qualificazione all’atto conclusivo da disputare contro la vincente del confronto tra Brasile e Germania.

Le azzurre hanno regolato gli USA per 3-0 e si presenteranno all’appuntamento con i favori del pronostico, desiderose di prolungare la striscia di imbattibilità ormai salita a quota 27 successi consecutivi (13 in questa Nations League). Le biancorosse hanno invece avuto la meglio sulla Cina al tie-break e sperano di regalare una gioia al proprio pubblico, dopo aver perso la semifinale della passata edizione proprio contro la nostra Nazionale.

Il CT Julio Velasco potrà fare affidamento sugli opposti Paola Egonu ed Ekaterina Antropova, sulle schiacciatrici Myriam Sylla e Alice Degradi (con Gaia Giovannini e Stella Nervini pronte in panchina), sulle centrali Sarah Fahr e Anna Danesi (capitana), sul libero Monica De Gennaro. Le azzurre non perdono dal 1° giugno 2024 per mano del Brasile in Nations League e puntano a difendere il prestigioso trofeo conquistato dodici mesi fa.

Tra le fila della Polonia, guidata dal CT Stefano Lavarini, spiccano elementi di un certo calibro come gli opposti Magdalena Stysiak e Malwina Smarzek, le schiacciatrici Martyna Lukasik e Martyna Czyrnianska, la centrale Agnieszka Korneluk (capitana della squadra). La palleggiatrice Joanna Wolosz, punto di riferimento di Conegliano, ha deciso di prendersi un’estate di riposo e rinuncerà anche ai Mondiali, che si disputeranno tra fine agosto e inizio settembre.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, semifinale della Nations League di volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.00. Buon divertimento a tutti.