LIVE Italia-Irlanda, Mondiali rugby U20 in DIRETTA: sfida da dentro o fuori per gli azzurrini

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla Diretta Live testuale di Italia-Irlanda, incontro valevole per la seconda giornata dei Mondiali Under 20 di rugby.

Dopo l’ottima e convincente prestazione contro la fortissima Nuova Zelanda, terminata con il punteggio di 14-5 a favore degli All Blacks, l’Italia del coach Roberto Santamaria torna in campo contro un’altra nazionale di blasone dello sport dalla palla ovale, l’Irlanda. Nonostante sia la seconda della rassegna, la partita odierna è cruciale ai fini della qualificazione per le semifinali. Quest’oggi, in quel di Viadana, si prospetta un incontro intenso, con l’Irlanda che cerca il consolidamento del primato nel girone c, ottenuto tramite la sofferta vittoria per 35-28 nei confronti della Georgia. D’altro canto, l’Italia scende in campo con il medesimo scopo. Una sconfitta metterebbe gli azzurrini definitivamente fuori dai giochi.

Diversi i precedenti negli ultimi anni tra le due rappresentative, l’ultimo favorevole ai nostri ragazzi. Il 14 marzo scorso, l’Irlanda si arrese alla compagine nostrana per 15-12 sotto la pioggia incessante di Treviso, nell’ultima giornata del Sei Nazioni di categoria. Doveroso dire però, che nelle precedenti 4 volte furono i celtici a prevalere.

Di seguito le formazioni titolari delle due squadre:

Italia Under 20

15 Edoardo Todaro, 14 Alessandro Drago, 13 Federico Zanandrea, 12 Riccardo Casarin, 11 Jules Ducros, 10 Roberto Fasti, 9 Niccolò Beni, 8 Nelson Casartelli, 7 Carlo Antonio Bianchi, 6 Giacomo Milano (C), 5 Piero Gritti, 4 Mattia Midena, 3 Nicola Bolognini, 2 Nicolò Michele Corvasce, 1 Sergio Pelliccioli.

A disposizione: 16 Alessio Caiolo Serra, 17 Sascha Mistrulli, 18 Luca Trevisan, 19 Enoch Opoku-Gyamfi 20 Antony Miranda, 21 Matteo Bellotto, 22 Riccardo Ioannucci, 23 Gianmarco Pietramala.

Irlanda Under 20

15 Charlie Molony, 14 Paidi Farrell, 13 Ciarán Mangan, 12 Eoghan Smyth, 11 Derry Moloney, 10 Tom Wood, 9 Will Wootton, 8 Luke Murphy, 7 Éanna McCarthy, 6 Michael Foy, 5 Billy Corrigan, 4 Mahon Ronan, 3 Alex Mullan, 2 Henry Walker, 1 Alex Usanov.

A disposizione:

16 Mikey Yarr, 17 Billy Bohan, 18 Tom McAllister, 19 Conor Kennelly, 20 Bobby Power, 21 Clark Logan, 22 Sam Wisniewski, 23 Daniel Green.

