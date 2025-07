LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: subito un arrivo in salita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro d’Italia femminile 2025. Dopo la cronometro di ieri che ha inaugurato questa edizione della Corsa Rosa è il momento della prima tappa in linea: saranno 92 i chilometri della seconda frazione che condurrà il gruppo da Clusone ad Aprica.

Si partirà subito con una discesa, seguita da un lungo falsopiano che porterà ai piedi dello strappo di Biennio, salita non classificata come GPM. Dopo un altro breve tratto di contropendenza la strada salirà costantemente portando le atlete prima allo sprint intermedio di Malonno e poi all’ascesa di Aprica (12.9 km al 3.8%).

La favorita di questa tappa è Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime) che potrebbe spuntarla in caso di volata ristretta. La prima avversaria dell’olandese è la connazionale Marianne Vos (Team Visma | Lease a bike). Attenzione anche alla campionessa del mondo Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime) mentre proverà a limitare i danni Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ).

La partenza ufficiale della corsa è prevista per le 12.00 da Clusone dopo 9 chilometri di trasferimento. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della seconda frazione del Giro d’Italia femminile 2025 con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!