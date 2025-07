LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: a Trento prima chance per le velociste

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport, benvenuti alla Diretta Live testuale della terza tappa del Giro d’Italia femminile 2025. La frazione di ieri, percorsa per 92 km da Clusone ad Aprica, ha visto trionfare Anna Henderson, la quale ha conquistato per la prima volta in carriera la Maglia Rosa. La britannica conduce la classifica generale con 15” sulla svizzera Marlene Reusser (Movistar Team), vincitrice della cronometro d’apertura di domenica, e 31” sulla campionessa in carica Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ).

Quest’oggi la distanza aumenta, saranno 122 i km di percorrenza, con partenza prefissata a Vezza d’Oglio e linea del traguardo posta a Trento. Dopo il GPM di prima categoria del Passo del Tonale (8.4 km al 6.1%) posizionato al km 18.8, le corridore affronteranno una lunga discesa che attraverserà la Val di Non ed includerà lo sprint intermedio di Cles al km 62. Al km 75 inizierà invece un tratto pianeggiante caratterizzato da lievi ondulazioni che si protrarrà sino all’arrivo del capoluogo trentino.

In virtù della fisionomia della frazione, è plausibile pensare che assisteremo ad una volata, diverse le cicliste che possono far bene. L’olandese Lorena Wiebes è la candidata numero 1 alla vittoria della tappa odierna, dati i numerosi successi in bacheca, come l’oro alla gara in linea ai Campionati europei su strada del 2024 o la Milano-Sanremo dello scorso marzo. Possibili insidie della corritrice della Team SD Worx – Protime potrebbero essere la veterana Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike), la nostra Chiara Consonni (CANYON// SRAM zondacrypto) e la belga Lotte Kopecky, una delle favorite per il successo della Corsa Rosa ma autrice di una deludente prestazione nella giornata di ieri. La compagna di squadra di Lorena Wiebes paga 2’09” nella graduatoria generale.

terza tappa del Giro d'Italia femminile 2025, Vezza d'Oglio-Trento, con aggiornamenti minuto per minuto a partire dalle 12:00 (la tappa inizierà alle 11:30).