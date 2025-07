LIVE F1, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: FP3 e qualifiche, la Ferrari prova a stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Silverstone ci attende una giornata di capitale importanza sia per capire in maniera migliori quali sono i reali valori in pista, sia perchè andranno in scena le attesissime qualifiche che andranno a comporre lo schieramento di partenza della gara di domani. Per quanto visto nella giornata di ieri la McLaren parte come sempre con lo status di favorita, ma la Ferrari sembra essere nella migliore forma della stagione, con la Mercedes che, invece, incrocia le dita e spera in temperature più fresche.

Quale sarà il programma della giornata? La massima categoria del motorsport darà il via al proprio lavoro alle ore 12.30 con la terza sessione di prove libere della durata di 60 minuti. Si tornerà poi in azione alle ore 16.00 per le fondamentali qualifiche, che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domani che, a sua volta, vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 16.00. Siamo al giro di boa ufficiale del campionato, ogni punto inizia a valere doppio.

Come arriviamo all’appuntamento del Northamptonshire? Dopo la tappa del Red Bull Ring la classifica generale vede sempre al comando Oscar Piastri con 216 punti contro i 201 di Lando Norris che, dopo il successo del Gran Premio d’Austria, si è riportato a 15 lunghezze dal compagno di scuderia australiano. In terza posizione, dopo lo zero del Red Bull Ring, rimane Max Verstappen con 155 punti, mentre in quarta troviamo George Russell con 146. Quinta posizione per Charles Leclerc con 119, mentre è sesto Lewis Hamilton con 91, subito davanti ad Andrea Kimi Antonelli, settimo a quota 63.

Il sabato del Gran Premio di Gran Bretagna scatterà alle ore 12.30 con la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche prenderanno il via alle ore 16.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno sullo splendido tracciato di Silverstone. Buon divertimento!