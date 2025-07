LIVE Brasile-Giappone, Nations League volley femminile in DIRETTA: seconda semifinale in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Brasile-Giappone, semifinale della Nations League 2025 di volley femminile. A Lodz (Polonia) va in scena uno scontro da dentro o fuori per decidere chi affronterà la vincente di Italia-Polonia nell’atto conclusivo che metterà in palio il prestigioso trofeo: da una parte le arrembanti sudamericane, capaci di travolgere la Germania con un secco 3-0, mentre dall’altra le asiatiche, reduci dall’impresa confezionata contro la Turchia.

Il Brasile sarà trascinato dalla bomber Rosamaria, dalle schiacciatrici Gabi e Bergmann, dalla palleggiatrice Roberta. Dall’altra parte della rete spiccano le attaccanti Ishikawa, Wada, Yoshino sotto la regia di Seki. Si preannuncia un confronto particolarmente avvincente e appassionato: le verdeoro sono leggermente favorite nel pronostico, le nipponiche hanno disputato la finale della passata edizione contro le azzurre e sperano di ripetersi.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Brasile-Giappone, semifinale della Nations League 2025 di volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, scambio dopo scambio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.00. Buon divertimento a tutti.