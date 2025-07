LIVE Atletica, Diamond League Londra 2025 in DIRETTA: torna Mattia Furlani, presenti tante stelle mondiali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della tappa di Diamond League di Londra, undicesimo appuntamento del calendario internazionale di atletica, che culminerà con le finali di Zurigo del 27 e 28 agosto. Stiamo per entrare nel vivo della stagione, mancano meno di due mesi ai Campionati Mondiali di Tokyo in programma dal 13 al 21 settembre.

I 60000 spettatori dello Stadio Olimpico di Londra sono pronti ad assistere allo spettacolo delle sfide stellari che contraddistingueranno la giornata odierna, con Noah Lyles e Letsile Tebogo in copertina dell’evento della capitale inglese. Il programma prenderà ufficialmente il via alle 13.53, subito una figura di spicco della formazione italiana in gara.

Trattasi di Mattia Furlani, lunghista classe 2005 che ha già messo in mostre le sue eccelse qualità in varie occasioni, quali le Olimpiadi di Parigi (bronzo 8,36) gli Europei di Roma (argento, 8.38 record personale) e gli ultimi Mondiali indoor di Nanchino, dove si è aggiudicato il titolo iridato (8,30).

L’avversario da temere e da battere è il greco Miltiadis Tentoglu, autore di un magnifico 8.48 ai Giochi di Parigi dell’anno scorso.

Furlani non sarà l’unico degli azzurri impegnati nel salto in lungo, anche Larissa Iapichino si cimenterà nella suddetta specialità. La ventitreenne toscana è reduce da un grandioso successo agli Europei a squadre di Madrid, e vorrà distinguersi contro lunghiste del calibro di Malaika Mihambo e Claire Bryant. La gara dell’atleta delle Fiamme Oro comincerà alle ore 15:47.

I 1000 metri spetteranno invece a Gaia Sabbatini e Marta Zenoni, le quali scenderanno in pista alle 16.13 in una corsa che si prospetta interessante. Le etiopi Gudaf Tsegay e Birke Haylom le figure di spicco del miglio.

Altre gare di rilievo sono sicuramente il salto in alto femminile, con l’ucraina Yaroslava Mahuchikh protagonista, gli 800 metri maschili, dove Emmanuel Wanyonyi cercherà di confermare il suo dominio, e i 1500 metri maschili, ultima prova del programma aperta a diversi scenari.

Gli occhi del mondo saranno però puntati sul nuovo scontro tra il campione olimpico Noah Lyles e il botswano Letsile Tebogo. Una settimana fa, nella tappa di Monaco, l’americano ha inaspettatamente sconfitto sui 200 metri l’africano, che avrà una discreta voglia di rivincita quest’oggi nei 100 metri (ore 16.27).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE scritta della tappa di Diamond League di Londra, tramite aggiornamenti costanti minuto per minuto. L’inizio della cronaca è fissato per le 13.35, vi aspettiamo!