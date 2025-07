LIVE Alcaraz-Norrie, Wimbledon 2025 in DIRETTA: l’idolo di casa prova a rendere dura la vita al favorito spagnolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale di Wimbledon 2025 che vede di fronte l’idolo di casa Cameron NORRIE al favorito spagnolo Carlos ALCARAZ, che vuole la terza semifinale di fila ai Championships!

Siamo a due partite dalla finale e la faccenda inizia a divenire molto seria per il campione in carica di Roland Garros e Wimbledon Carlos Alcaraz, che ha lasciato un altro set per la via contro Andrey Rublev, imponendosi col punteggio di 6-7, 6-3, 6-4, 6-4. Sono quindi ben quattro i parziali persi nel cammino ai quarti dello spagnolo, contro gli zero dei diretti concorrenti per il titolo SINNER e Djokovic fin qui.

Di fronte c’è l’ex semifinalista del 2022, che ha brillantemente tornato a disputare questa fase di un torneo Slam dopo mesi e mesi di difficoltà in cui Norrie era pure uscito dai primi 100 giocatori del mondo. Questi 400 punti non solo lo fanno respirare in chiave classifica mondiale, ma gli permettono di tornare dentro la top 50. Oggi è pericolosissimo in quanto non ha nulla da perdere e, laddove la versione di Alcaraz fosse quella vista contro Rublev, allora il britannico potrebbe divertirsi per davvero.

Gli sprazzi di tennis celestiale non sono mancati, tuttavia lo spagnolo si era trovato su una situazione comoda di 5-3 nel tie-break, finendo per cedere un primo set che poteva e non poco causare disagi. Nel terzo infatti Rublev non ha sfruttato 4 chance di break, prima di capitolare alla prima concessa grazie al punto del torneo dell’iberico. Ciò che ha stupito è il rendimento in battuta, nonostante tante chance di break concesse, di Alcaraz (22 ace).

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale di Wimbledon 2025 che vede di fronte l’idolo di casa Cameron NORRIE allo spagnolo Carlos ALCARAZ, si gioca per un posto in semifinale come 2° match sul Centrale dalle ore 14:30, prima Sabalenka-Siegemund! Vi aspettiamo!