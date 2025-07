Judo, Giulia Carnà si ferma ad un passo dal podio ed è quinta nei 57 kg alle Universiadi

Si conclude senza medaglie per l’Italia la prima giornata del judo ai Giochi Mondiali Universitari 2025 sul tatami di Essen (in Germania). Gli unici due azzurri impegnati oggi hanno fallito infatti l’obiettivo di salire sul podio alle Universiadi, dimostrando comunque un buon livello in un contesto molto competitivo soprattutto per chi ambisce alle medaglie.

Giulia Carnà, in gara nella categoria fino a 57 kg, ha cominciato il suo percorso mattutino nelle eliminatorie battendo per ippon l’indiana Rupanshi Rupanshi e per waza-ari la brasiliana Beatriz Comanche prima di cedere il passo alla giapponese Moa Ono nei quarti. La giovane siciliana, promossa allo spareggio per il bronzo dopo il successo ai ripescaggi sull’austriaca Laura Kallinger, ha perso per ippon con l’uzbeka Shukurjon Aminova attestandosi in quinta posizione.

Una vittoria ed una sconfitta invece il bilancio nei -66 kg di Alessio De Luca, uscito di scena agli ottavi contro il georgiano Khvicha Gaprindashvili dopo aver superato in precedenza il neerlandese Jochem Van Harten. Domani altri tre judoka italiani daranno l’assalto al podio: Manuel Parlati (-81 kg), Flavia Favorini (-63 kg) e Martina Esposito (-70 kg).

Di seguito il riepilogo dei podi della prima giornata del judo alle Universiadi 2025.

-48 kg F

1 Harada (Jpn)

2 Zhuang (Chn)

3 Haydarova (Uzb) e Habib (Ger)

-52 kg F

1 Jang (Kor)

2 Fukunaga (Jpn)

3 Bodnarova (Cze) e Beres (Fra)

-57 kg F

1 Mimi Huh (Kor)

2 Gyertyas (Hun)

3 Aminova (Uzb) e Moa Ono (Jpn)

-60 kg M

1 Fukuda (Jpn)

2 Barroso Lopez (Esp)

3 Tuvshintur (Mgl) e Bakytzhan (Kaz)

-66 kg M

1 Kentoku (Jpn)

2 Naguchev (AIN)

3 Silva (Bra) e Serikbayev (Kaz)