Judo, Erica Simonetti sfiora il podio nei +78 kg alle Universiadi 2025

Calato il sipario sul terzo e ultimo giorno di incontri a Essen (Germania), sede della competizione di judo in queste Universiadi 2025. A tenere alto il vessillo italico sono stati Kenny Komi Bedel nei -90 kg ed Erica Simonetti nei +78 kg. Poca fortuna per i nostri portacolori, non in grado di conquistare il podio e un po’ di rammarico c’è soprattutto per Simonetti.

L’azzurra, infatti, è andata vicina alla medaglia, concludendo nell’overall al quinto posto e giocandosi le proprie chance nella finale per il bronzo. Un percorso che la judoka tricolore aveva iniziato bene, prevalendo contro la brasiliana Thauana Silva (waza-ari), dovendo poi sfidare nell’ultimo confronto della Pool D (quarti di finale) la giapponese Miki Mukunoki.

Un match in cui la nipponica si è rivelata superiore: Yuko dopo 1’17” e ippon a chiudere il tutto dopo 2’29”. L’azzurra è andata ai ripescaggi e ha affrontato la polacca Kinga Wolszczak. Simonetti è stata in grado di conquistare il punto decisivo con un waza-ari dopo 2’35”, sfidando per il gradino più basso del podio la cinese Jia Chundi. Un match equilibrato in cui l’azzurra era in vantaggio per il numero di shido (2 della cinese e 1 della nostra portacolori), ma lo Yuko dopo 3’10” in favore dell’asiatica è stato letale per le ambizioni della judoka del Bel Paese.

Il cammino di Bedel, invece, si è fermato nel secondo turno dei -90 kg. Sconfitto all’esordio il nigeriano George Eniola Osoba (waza-ari / ippon), l’azzurro è stato eliminato dall’ungherese Gergely Nerpel. Incontro molto tirato, deciso da uno Yuko nel Golden Score (4’30”) per il magiaro.