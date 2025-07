Dove vedere Sudafrica-Italia in tv oggi, Test Match rugby 2025: orario, canale, streaming

Seconda sfida Italia-Sudafrica nel giro di una settimana in arrivo a Pretoria, e più precisamente al Nelson Mandela Bay Stadium di Port Elizabeth. La prima si è chiusa sul 42-24 per gli Springboks, ma gli azzurri di Quesada non hanno di sicuro sfigurato.

LA DIRETTA LIVE DI SUDAFRICA-ITALIA DI RUGBY DALLE 17.10

Prosegue, in buona sostanza, il passaggio all’estero della squadra azzurra, che ha raccolto segnali importanti nel precedente incontro. Rispetto a questo, nella formazione di partenza odierna ci sono cinque cambi con il ritorno di Alessandro Garbisi e il debutto da titolare di Mirko Belloni all’estremo; assente per infortunio Lorenzo Cannone. Un confronto che, per gli azzurri, vale ancora una volta la domanda: dov’è il nostro rugby e dove punta? Ai prossimi 80 minuti una delle sentenze.

Il confronto tra Sudafrica e Italia si giocherà oggi dalle ore 17:10. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204) e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-SUDAFRICA, TEST MATCH OGGI

Sabato 12 luglio

Ore 17:10 Sudafrica-Italia – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204)

