Italia-Belgio oggi, Nations League volley femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

Dopo otto vittorie consecutive e una striscia aperta di 23 successi ufficiali, la Nazionale italiana femminile torna in campo mercoledì 9 luglio alle 17.00 per il nono incontro della fase preliminare della Volleyball Nations League 2025. L’avversario di giornata sarà il Belgio, in un match che apre l’ultima, densa settimana della prima fase e che si giocherà ad Apeldoorn, nei Paesi Bassi, sede dell’intero quarto round.

L’Italia guidata da Julio Velasco si presenta all’appuntamento forte di una leadership solida in classifica e di un rendimento che ha finora sfiorato la perfezione. Dopo la brillante partenza nella tappa di Rio de Janeiro, coronata dallo storico 3-0 inflitto al Brasile padrone di casa, le azzurre hanno proseguito il proprio cammino a Hong Kong, confermando qualità, varietà di gioco e profondità di rosa anche in assenza di titolari del calibro di Orro, Sylla e Antropova. Nel secondo round infatti, sono emerse con forza giocatrici come Carlotta Cambi, sempre lucida in regia, Alice Degradi, in grande crescita offensiva e in ricezione, e Stella Nervini, che si è guadagnata spazio e fiducia con prestazioni convincenti. Al centro, le certezze si chiamano Fahr e Danesi, mentre in seconda linea il tandem De Gennaro-Fersino continua a offrire garanzie.

La sfida con il Belgio, attualmente quattordicesimo in classifica con tre vittorie e cinque sconfitte, rappresenta sulla carta un impegno abbordabile. La squadra belga è composta da molte giovani promesse ma manca ancora di continuità: nomi come Radovic, Lemmens, Van Sas e le schiacciatrici Demeyer e Van Elsen sono elementi interessanti ma devono ancora crescere nel confronto con le big. Le due liberi Debouck e Rampelberg garantiscono copertura, ma il gap con le grandi del volley internazionale è ancora evidente. L’Italia parte quindi netta favorita e potrà sfruttare questa partita per proseguire nella rotazione delle atlete, mantenere alto il ritmo gara e prepararsi ai successivi, più impegnativi incroci con Serbia, Turchia e Olanda, che completeranno un cammino tanto faticoso quanto fondamentale per arrivare nelle migliori condizioni alle Finals di Lodz.

Il fischio d’inizio è in programma all’Omnisport di Apeldoorn alle 17.00 di mercoledì 9 luglio. Non ci sarà diretta Tv e la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Volleyballworld.com e sulla piattaforma DAZN. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Italia e Belgio.

CALENDARIO ITALIA-BELGIO NATIONS LEAGUE VOLLEY

Mercoledì 9 luglio 2025 – Omnisport Apeldoorn

Ore 17.00 Italia-Belgio – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA ITALIA-BELGIO VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.