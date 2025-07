Italia-Belgio oggi, Europei calcio femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

L’attesa è finita. Oggi, giovedì 3 luglio, alle ore 18:00 si gioca presso lo Stade de Tourbillon di Sion Italia-Belgio, prima partita valida per il raggruppamento B dei Campionati Europei 2025 di calcio femminile, rassegna quest’anno in scena in Svizzera. Debutto tutt’altro che facile per le azzurre, alle prese con una compagine molto fastidiosa, ricca di giocatrici provenienti dal nostro campionato.

Si tratta di una squadra reduce dall’esonero d Ives Serneels, accompagnato alla porta ad inizio 2025 dopo la bellezza di quattordici anni di incarico e prontamente sostituito da Elísabet Gunnarsdóttir, coach capace di portare le sue ragazze al terzo posto in un girone di ferro in Nations League, complice la presenza di Spagna, Inghilterra e Portogallo. Tra le più temibili del lotto figurano la stella Tessa Wullaert (centravanti dell’Inter Women), oltre che la competitiva Mariam Toloba.

Cosa aspettarsi dalla formazione tricolore? Semplicemente, la continuità. Dopo la bella striscia di risultati utili ottenuti negli appuntamenti precedenti, adesso Elena Linari e Co affronteranno un vero e proprio esame di maturità, battagliando contro delle rivali molto valide, difficili ma non impossibili da battere.

Il match tra Italia e Belgio, valido per la fase a gironi degli Europei 2025 di calcio femminile in Svizzera, è previsto domani. Il calcio d’inizio sarà dato alle ore 18.00 e la copertura televisiva sarà garantita da Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport inoltre vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ITALIA-BELGIO EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025

Giovedì 3 luglio

Ore 18.00 Italia vs Belgio allo Stade de Tourbillon di Sion – Diretta tv su Rai 2 HD.

PROGRAMMA ITALIA-BELGIO EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport