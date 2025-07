Italia-Australia oggi, Mondiali pallanuoto femminile 2025: orario, programma, tv, streaming

Già una sfida importante per il Setterosa ai Mondiali di pallanuoto femminile in quel di Singapore. Dopo l’esordio, non del tutto soft con la Nuova Zelanda, le azzurre affronteranno oggi nella seconda partita del Girone A un’altra squadra oceanica, ma di tutt’altro livello, l’Australia. Vincere significherebbe primo posto nel raggruppamento.

Il match Italia-Australia dei Mondiali 2025 di pallanuoto femminile, in corso a Singapore, sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

CALENDARIO ITALIA-AUSTRALIA PALLANUOTO FEMMINILE

Domenica 13 luglio

11.35 Girone A: Italia-Australia – Diretta tv su Rai Sport HD, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix

PROGRAMMA ITALIA-AUSTRALIA MONDIALI PALLANUOTO FEMMINILE 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

