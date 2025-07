Gli italiani in campo a Wimbledon 2025 oggi: orari precisi, dove vederli in tv, canali, streaming

Sabato ancora molto italiano a Wimbledon: saranno cinque i match che interesseranno il pubblico tricolore, tutti collocati nella prima metà di giornata in quello che è il sesto giorno dei Championships.

Occhi puntati su Jannik Sinner, che stavolta inaugura il Centre Court contro lo spagnolo Pedro Martinez (un precedente di primo turno a Roma 2022, finì 6-4 6-3 per l’attuale numero 1 del mondo). Prima, però, diversi incontri saranno di scena o conclusi. Innanzitutto l’occasione al femminile, con Elisabetta Cocciaretto, ultima rimasta, attesa da un terzo turno molto particolare con Belinda Bencic (unico precedente a Roma 2022 vinto dalla svizzera), poi gli uomini: Flavio Cobolli sfida il ceco Jakub Mensik (0-1 i precedenti, ce n’è uno a Helsinki a livello Challenger, indoor), Lorenzo Sonego ritrova l’USA Brandon Nakashima dopo averlo già battuto a inizio anno a Hong Kong. E poi ci sono Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro la coppia Pavlasek/Zielinski, recente in formazione, ma complessa in potenza.

Di seguito il programma dei match italiani di Wimbledon 2025 nella sesta giornata. Sarà possibile seguirli in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211, diretta Wimbledon generale) e un canale Sky Wimbledon tra 1 e 6 (251-256), nonché in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

ITALIANI IN CAMPO A WIMBLEDON 2025 OGGI

Centre Court

Ore 14:30 Sinner (ITA) [1]-Martinez (ESP) – 3° turno uomini – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Tennis (203) e Sky Sport 4K (213), streaming su SkyGo e Now

Court 12

Ore 12:00 Cobolli (ITA) [22]-Mensik (CZE) [15] – 3° turno uomini – Diretta tv su Sky Wimbledon 4 (254), streaming su SkyGo e Now

Court 18

Ore 12:00 Bencic (SUI)-Cocciaretto (ITA) – 3° turno donne – Diretta tv su Sky Wimbledon 5 (255), streaming su SkyGo e Now

Court 8

2° match dalle ore 12:00 Pavlasek (CZE)/Zielinski (POL)-Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [7] – 2° turno doppio uomini – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire), streaming su SkyGo e Now

Court 14

2° match dalle ore 12:00 Nakashima (USA) [29]-Sonego (ITA) – 3° turno uomini – Diretta tv su Sky Wimbledon 6 (256), streaming su SkyGo e Now

PROGRAMMA ITALIANI A WIMBLEDON 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211, diretta Wimbledon generale), Sky Sport 4K (213), Sky Wimbledon 1-6 (da 251 a 256)

Diretta streaming: SkyGo e Now

Diretta Live testuale: OA Sport