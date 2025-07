Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi Bergamo-Bergamo: orari cronometro, tv, percorso, favorite. Elisa Longo Borghini subito all’attacco

Sarà un inizio di corsa scoppiettante quello del Giro d’Italia femminile 2025. Gli organizzatori intendono conferire fin da subito una fisionomia ben definita alla classifica generale e puntano ad attirare l’interesse degli appassionati con una partenza da fuochi d’artificio.

L’edizione numero trentasei della Corsa Rosa al femminile inizia con la cronometro individuale Bergamo-Bergamo di 14,2 chilometri. Le atlete si sfidano per stabilire il nome che nell’albo d’oro succederà ad Elisa Longo Borghini, vincitrice dello scorso anno davanti alla belga Lotte Kopecky e all’australiana Neve Bradbury.

La prova contro il tempo potrà infliggere i primi importanti distacchi in classifica e offrire indicazioni rilevanti sui rapporti di forza tra le candidate al successo finale, non rappresenterà però la sentenza definitiva. Chi perderà terreno avrà poi il tempo e il modo per poter recuperare il divario acquisito. Andiamo a scoprire la prima frazione della corsa rosa femminile nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

La prova si svolge su un percorso cittadino. Il tracciato è pianeggiante e semplice sul piano planimetrico nella prima parte. Dopo il rilevamento cronometrico, situato a 5,7 chilometri dall’arrivo, bisognerà affrontare una serie di curve che potranno premiare l’abilità delle specialiste della disciplina. Si passa verso il centro con una breve e leggera salita nei pressi della città alta per poi discendere fino all’arrivo.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA GIRO D’ITALIA FEMMINILE 2025

Domenica 06 Luglio-Prima tappa Bergamo-Bergamo(14,2 chilometri)

Orario di partenza prima ciclista: 11:35

Orario di arrivo ultima ciclista: 14:29 circa

GIRO D’ITALIA FEMMINILE 2025: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport + HD dalle 12:40 alle 14:00, Rai 2 dalle 14:00 alle 14:45

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus dalle 12:50 alle 14:50

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

Saranno subito chiamate ad offrire una risposta significativa le principali candidate al successo finale. Elisa Longo Borghini della UAE Team ADQ, detentrice del titolo che si è da poco riconfermata campionessa italiana su strada, proverà ad imporre fin da subito il proprio marchio su una corsa nella quale punta decisa alla vittoria finale. Le principali rivali saranno l’olandese Lorena Wiebes e la belga Lotte Kopecky della Team SD Worx – Protime, tandem in grado di creare diversi grattacapi alla fuoriclasse azzurra. Nella stessa squadra c’è anche l’altra olandese

Anna van der Breggen, vogliosa di provare ad eguagliare il primato di successi ottenuto da Fabiana Luperini.

Da seguire con attenzione le prove della francese Juliette Labous della FDJ-Suez, della veterana olandese Marianne Vos della Team Visma | Lease a Bike e del tandem della Movistar, l’elvetica Marlene Reusser, vincitrice del Giro di Svizzera, e la tedesca Liane Lippert.

STARTLIST CRONOMETRO GIRO D’ITALIA FEMMINILE 2025

1 134 11:35:00 PATE Amber Liv AlUla Jayco

2 207 11:36:00 ZAMBELLI Alessia Top Girls Fassa Bortolo

3 87 11:37:00 VAN ALPHEN Aniek Fenix-Deceuninck

4 215 11:38:00 AASEBØ Kamilla Uno-X Mobility

5 47 11:39:00 TOWERS Alice CANYON//SRAM zondacrypto

6 105 11:40:00 REDAELLI Emma Isolmant – Premac – Vittoria

7 61 11:41:00 BERTON Nina EF Education-Oatly

8 115 11:42:00 FIDANZA Arianna Laboral Kutxa – Fundación Euskadi

9 57 11:43:00 ZSANKÓ Petra CERATIZIT Pro Cycling Team

10 27 11:44:00 VENERUCCI Valentina Aromitalia 3T Vaiano

11 141 11:45:00 LIPPERT Liane Movistar Team

12 122 11:46:00 HANSON Lauretta Lidl – Trek

13 173 11:47:00 CIABOCCO Eleonora Team Picnic PostNL

14 36 11:48:00 UITERWIJK WINKEL Meike BePink – Imatra – Bongioanni

15 166 11:49:00 SAVI Prisca Team Mendelspeck E-Work

16 196 11:50:00 REIJNHOUT Rosita Team Visma | Lease a Bike

17 91 11:51:00 EDWARDS Ruth Human Powered Health

18 16 11:52:00 MASETTI Gaia AG Insurance – Soudal Team

19 185 11:53:00 HARVEY Mikayla Team SD Worx – Protime

20 76 11:54:00 RAYER Eglantine FDJ – SUEZ

21 6 11:55:00 MARTURANO Greta UAE Team ADQ

22 136 11:56:00 TALBOT Josie Liv AlUla Jayco

23 202 11:57:00 BULEGATO Alice Top Girls Fassa Bortolo

24 82 11:58:00 CASASOLA Sara Fenix-Deceuninck

25 214 11:59:00 BEEKHUIS Teuntje Uno-X Mobility

26 41 12:00:00 CONSONNI Chiara CANYON//SRAM zondacrypto

27 103 12:01:00 PEPOLI Sara Isolmant – Premac – Vittoria

28 62 12:02:00 CADZOW Kim EF Education-Oatly

29 112 12:03:00 AMONDARAIN Naia Laboral Kutxa – Fundación Euskadi

30 52 12:04:00 FIORIN Sara CERATIZIT Pro Cycling Team

31 23 12:05:00 BRILLANTE ROMEO Lucia Aromitalia 3T Vaiano

32 142 12:06:00 BIANNIC Aude Movistar Team

33 121 12:07:00 BRAND Lucinda Lidl – Trek

34 171 12:08:00 CAVALLI Marta Team Picnic PostNL

35 31 12:09:00 CASAGRANDA Andrea BePink – Imatra – Bongioanni

36 162 12:10:00 BERNARDI Emma Team Mendelspeck E-Work

37 155 12:11:00 RUFFILLI Vittoria Roland

38 197 12:12:00 VAN AGT Eva Team Visma | Lease a Bike

39 95 12:13:00 MALCOTTI Barbara Human Powered Health

40 12 12:14:00 BENITO Mireia AG Insurance – Soudal Team

41 184 12:15:00 HÄBERLIN Steffi Team SD Worx – Protime

42 74 12:16:00 GERY Célia FDJ – SUEZ

43 2 12:17:00 AMIALIUSIK Alena UAE Team ADQ

44 132 12:18:00 ANDERSSON Caroline Liv AlUla Jayco

45 203 12:19:00 CASTAGNA Monica Top Girls Fassa Bortolo

46 86 12:20:00 TRUYEN Marthe Fenix-Deceuninck

47 211 12:21:00 AALERUD Katrine Uno-X Mobility

48 42 12:22:00 CROMWELL Tiffany CANYON//SRAM zondacrypto

49 107 12:23:00 ZONTONE Asia Isolmant – Premac – Vittoria

50 64 12:24:00 KINGMA Maya EF Education-Oatly

51 113 12:25:00 ARZUFFI Alice Maria Laboral Kutxa – Fundación Euskadi

52 53 12:26:00 HARTMANN Elena CERATIZIT Pro Cycling Team

53 25 12:27:00 MILAKI Argiro Aromitalia 3T Vaiano

54 143 12:28:00 MAGALHÃES Ana Vitória Movistar Team

55 123 12:29:00 HENDERSON Anna Lidl – Trek

56 174 12:30:00 GEORGI Pfeiffer Team Picnic PostNL

57 34 12:31:00 LAPORTA Linda BePink – Imatra – Bongioanni

58 167 12:32:00 VALLOTTO Giulia Team Mendelspeck E-Work

59 156 12:33:00 STIASNY Petra Roland

60 193 12:34:00 GEURTS Mijntje Team Visma | Lease a Bike

61 92 12:35:00 BLANCO Iurani Human Powered Health

62 11 12:36:00 MOOLMAN Ashleigh AG Insurance – Soudal Team

63 183 12:37:00 GUARISCHI Barbara Team SD Worx – Protime

64 72 12:38:00 ADEGEEST Loes FDJ – SUEZ

65 4 12:39:00 GASPARRINI Eleonora Camilla UAE Team ADQ

66 137 12:40:00 TON Quinty Liv AlUla Jayco

67 201 12:41:00 BORTOLI Virginia Top Girls Fassa Bortolo

68 84 12:42:00 SCHREMPF Carina Fenix-Deceuninck

69 217 12:43:00 KOSTER Anouska Uno-X Mobility

70 46 12:44:00 PALADIN Soraya CANYON//SRAM zondacrypto

71 102 12:45:00 CURNIS Valeria Isolmant – Premac – Vittoria

72 65 12:46:00 KNAVEN Mirre EF Education-Oatly

73 117 12:47:00 TOMASI Laura Laboral Kutxa – Fundación Euskadi

74 55 12:48:00 MIERMONT Dilyxine CERATIZIT Pro Cycling Team

75 22 12:49:00 BONINI Fanny Aromitalia 3T Vaiano

76 146 12:50:00 PATIÑO Paula Movistar Team

77 127 12:51:00 VAN ANROOIJ Shirin Lidl – Trek

78 172 12:52:00 BARALE Francesca Team Picnic PostNL

79 32 12:53:00 EBRAS Elisabeth BePink – Imatra – Bongioanni

80 164 12:54:00 MCCARTHY Chantelle Team Mendelspeck E-Work

81 151 12:55:00 DRONOVA-BALABOLINA Tamara Roland

82 191 12:56:00 VOS Marianne Team Visma | Lease a Bike

83 93 12:57:00 BORGHESI Giada Human Powered Health

84 17 12:58:00 ŽIGART Urška AG Insurance – Soudal Team

85 182 12:59:00 CECCHINI Elena Team SD Worx – Protime

86 75 13:00:00 MUZIC Évita FDJ – SUEZ

87 5 13:01:00 MAGNALDI Erica UAE Team ADQ

88 133 13:02:00 BAKER Georgia Liv AlUla Jayco

89 205 13:03:00 PAVESI Marta Top Girls Fassa Bortolo

90 83 13:04:00 ROOIJAKKERS Pauliena Fenix-Deceuninck

91 216 13:05:00 KOERNER Rebecca Uno-X Mobility

92 44 13:06:00 LUDWIG Cecilie Uttrup CANYON//SRAM zondacrypto

93 101 13:07:00 ARICI Sofia Isolmant – Premac – Vittoria

94 66 13:08:00 ROY Sarah EF Education-Oatly

95 114 13:09:00 BIRIUKOVA Yuliia Laboral Kutxa – Fundación Euskadi

96 54 13:10:00 JASKULSKA Marta CERATIZIT Pro Cycling Team

97 26 13:11:00 TSERAKH Hanna Aromitalia 3T Vaiano

98 145 13:12:00 MEIJERING Mareille Movistar Team

99 126 13:13:00 SPRATT Amanda Lidl – Trek

100 175 13:14:00 JASTRAB Megan Team Picnic PostNL

101 35 13:15:00 SEGATO Gaia BePink – Imatra – Bongioanni

102 165 13:16:00 NICHOLSON Katelyn Team Mendelspeck E-Work

103 153 13:17:00 GRIFFIN Mia Roland

104 192 13:18:00 CHLADOŇOVÁ Viktória Team Visma | Lease a Bike

105 94 13:19:00 CIPRESSI Carlotta Human Powered Health

106 14 13:20:00 GIGANTE Sarah AG Insurance – Soudal Team

107 187 13:21:00 WIEBES Lorena Team SD Worx – Protime

108 71 13:22:00 LABOUS Juliette FDJ – SUEZ

109 7 13:23:00 PERSICO Silvia UAE Team ADQ

110 135 13:24:00 SMULDERS Silke Liv AlUla Jayco

111 206 13:25:00 REGHINI Chiara Top Girls Fassa Bortolo

112 81 13:26:00 KASTELIJN Yara Fenix-Deceuninck

113 212 13:27:00 AHTOSALO Anniina Uno-X Mobility

114 45 13:28:00 NIEDERMAIER Antonia CANYON//SRAM zondacrypto

115 104 13:29:00 PIERGIOVANNI Federica Damiana Isolmant – Premac – Vittoria

116 67 13:30:00 VAN DER WOLF Babette EF Education-Oatly

117 111 13:31:00 SANTESTEBAN Ane Laboral Kutxa – Fundación Euskadi

118 56 13:32:00 VAN DAM Sarah CERATIZIT Pro Cycling Team

119 21 13:33:00 AFFOLATI Irene Aromitalia 3T Vaiano

120 144 13:34:00 MARTÍN Sara Movistar Team

121 124 13:35:00 HOLMGREN Isabella Lidl – Trek

122 177 13:36:00 STORRIE Becky Team Picnic PostNL

123 33 13:37:00 JENČUŠOVÁ Nora BePink – Imatra – Bongioanni

124 163 13:38:00 DE GRANDIS Michela Team Mendelspeck E-Work

125 157 13:39:00 VETTORELLO Giorgia Roland

126 194 13:40:00 NOOIJEN Lieke Team Visma | Lease a Bike

127 96 13:41:00 RAGUSA Katia Human Powered Health

128 13 13:42:00 DE SCHEPPER Lore AG Insurance – Soudal Team

129 186 13:43:00 VAN DER BREGGEN Anna Team SD Worx – Protime

130 77 13:44:00 VIGILIA Alessia FDJ – SUEZ

131 3 13:45:00 CHAPMAN Brodie UAE Team ADQ

132 131 13:46:00 TRINCA COLONEL Monica Liv AlUla Jayco

133 204 13:47:00 LUCCON Sara Top Girls Fassa Bortolo

134 85 13:48:00 SCHWEINBERGER Christina Fenix-Deceuninck

135 213 13:49:00 ANDERSON Solbjørk Minke Uno-X Mobility

136 43 13:50:00 CZAPLA Justyna CANYON//SRAM zondacrypto

137 106 13:51:00 ROSSATO Beatrice Isolmant – Premac – Vittoria

138 63 13:52:00 EWERS Veronica EF Education-Oatly

139 116 13:53:00 OSTOLAZA Usoa Laboral Kutxa – Fundación Euskadi

140 51 13:54:00 BRAUßE Franziska CERATIZIT Pro Cycling Team

141 24 13:55:00 LELEIVYTĖ Rasa Aromitalia 3T Vaiano

142 147 13:56:00 REUSSER Marlen Movistar Team

143 125 13:57:00 MOORS Fleur Lidl – Trek

144 176 13:58:00 NELSON Josie Team Picnic PostNL

145 37 13:59:00 VALTULINI Elisa BePink – Imatra – Bongioanni

146 161 14:00:00 ALTUKHOVA Maryna Team Mendelspeck E-Work

147 152 14:01:00 GIULIANI Giulia Roland

148 195 14:02:00 OUDEMAN Maud Team Visma | Lease a Bike

149 97 14:03:00 ZANARDI Silvia Human Powered Health

150 15 14:04:00 MANLY Alexandra AG Insurance – Soudal Team

151 181 14:05:00 KOPECKY Lotte Team SD Worx – Protime

152 73 14:06:00 CURINIER Léa FDJ – SUEZ

153 1 14:07:00 LONGO BORGHINI Elisa UAE Team ADQ