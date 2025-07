Gabriele Targhetta: “Posso raggiungere una nota di 6.3. Mi ispiro a Busnari e lavoro per essere utile alla squadra”

Gabriele Targhetta ha conquistato una splendida medaglia di bronzo agli Europei 2025 di ginnastica artistica, salendo sul terzo gradino del podio al cavallo con maniglie al termine di una gara di notevole caratura tecnica. L’azzurra ha centrato il risultato di lusso alla prima apparizione in azzurro nella rassegna continentale, dando filo da torcere agli armeni Hamlet Manukyan e Mamikon Khachatryan.

Il futuro è estremamente promette per il 19enne brianzolo, grazie specialista che ha rinverdito la tradizione del Bel Paese su questo attrezzo e che spera di essere protagonista ai Mondiali previsti a ottobre a Jakarta. L’azzurro sta lavorando per meritarsi la convocazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 e ha fatto un punto della situazione ai microfoni di OA Sport.

Come ti sei avvicinato alla ginnastica e quando hai iniziato a praticarla?

“Mi sono avvicinato a questo sport fin da bambino, poiché mia mamma era un’allenatrice e dunque mi ha fatto provare subito”.

La specializzazione al cavallo con maniglie come è arrivata?

“Già da quando ero piccolo il cavallo con maniglie era l’attrezzo che mi veniva meglio e che mi divertiva di più. Quando sono cresciuto ho riscontrato molte difficoltà a migliorare negli altri attrezzi, fino a che ho deciso di dedicarmi quasi unicamente a questo”.

Quanti margini pensi ancora di avere al cavallo in termini di coefficiente di difficoltà?

“Abbiamo studiato un esercizio adatto al Codice dei Punteggi 2025-2028. La struttura rimarrà questa, ma ci sono dei “piccoli” (piccoli per come appaiono, ma in realtà sono di estrema difficoltà) upgrade che mi permetteranno in futuro di raggiungere una nota D di 6.3. Ad oggi sono arrivato ad eseguire interamente l’esercizio di difficoltà di 6.2”.

Negli ultimi anni la Nazionale italiana ha dato maggior spazio agli all-arounder rispetto agli specialisti per puntare alla qualificazione olimpica. Stai lavorando anche su altri attrezzi?

“Sì, sto lavorando sulle parallele e sul corpo libero. Sto lavorando per riuscire a fare esercizi di difficoltà non troppo elevata ma sicuri e con una buona esecuzione, così che possano servire in un contesto di squadra come copertura”.

Chi è Gabriele Targhetta nella vita di tutti i giorni?

“Nella vita di tutti i giorni mi dedicavo alla scuola e alla ginnastica, ora che ho passato l’Esame di Maturità potrò concentrarmi molto di più sulla ginnastica”.

Come sei stato accolto in Nazionale al tuo primo Europeo da senior?

“Sono stato accolto davvero bene, mi hanno aiutato molto”.

Ti ispiri a qualche leggenda azzurra del passato, come ad esempio Alberto Busnari, di cui si dice che tu possa essere l’erede?

“Esattamente, lui è stato un grandissimo ginnasta di questa specialità. Sarebbe un onore diventare suo erede”.

Se verrai convocato per i Mondiali, pensi che una medaglia al cavallo con maniglie sia un risultato alla tua portata?

“Sto lavorando molto in questo periodo in vista di riuscire ad essere convocato, il mio obiettivo è riuscire ad eseguire l’esercizio in modo perfetto e poi si vedrà”.

Se ti dico Los Angeles 2028, cosa mi rispondi?

“È ovviamente l’obiettivo a cui tutti i ginnasti stanno puntando. Sarebbe un importantissimo traguardo“.

Pensi che negli ultimi anni la ginnastica artistica maschile abbia ritrovato maggiore interesse tra i giovani, con annesso aumento dei praticanti?

“Penso di sì, nella nazionale senior ci sono molti giovani come me”.