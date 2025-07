F1, risultati e classifica FP3 GP Gran Bretagna 2025: Leclerc svetta a Silverstone. Hamilton fuori dalla top-10, ma nessun problema

Il monegasco Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo della terza sessione di prove libere a Silverstone, dodicesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Il pilota della Ferrari ha fermato i cronometri sul tempo di 1:25.498, a precedere la McLaren dell’australiano Oscar Piastri (+0.068) e la Red Bull dell’olandese Max Verstappen (+0.087).

Libere 3 in cui la Rossa ha confermato il potenziale del primo giorno del week end, anche se l’altro alfiere di Maranello è attardato. Lewis Hamilton, infatti, non per sua responsabilità non ha potuto concludere il suo miglior giro cronometrato, che molto probabilmente lo avrebbe portato in rotta di collisione con il risultato di Leclerc. Per questo il suo 11° posto è da considerarsi con l’asterisco.

McLaren che, da questo punto di vista, ha confermato di essere la principale competitor di Ferrari su questo tracciato e, verosimilmente, la favorita, considerando che Piastri e Lando Norris, quarto in questa FP3 a 0.108, saranno in lizza per la pole-position.

Vedremo se le Mercedes sapranno salire di colpi, dopo una sessione non brillantissima: 8° George Russell e 14° Kimi Antonelli. Problemi nello scaldare le gomme per la scuderia di Brackley.

RISULTATI E CLASSIFICA FP3 GP GRAN BRETAGNA F1 2025

1 Charles Leclerc Ferrari 1:25.498 — 5

2 Oscar Piastri McLaren +0.068 1:25.566 5

3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.087 1:25.585 5

4 Lando Norris McLaren +0.108 1:25.606 4

5 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.606 1:26.104 3

6 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.614 1:26.112 5

7 Alexander Albon Williams +0.621 1:26.119 4

8 George Russell Mercedes +0.627 1:26.125 5

9 Isack Hadjar Racing Bulls +0.631 1:26.129 4

10 Liam Lawson Racing Bulls +0.758 1:26.256 4

11 Lewis Hamilton Ferrari +0.834 1:26.332 5

12 Carlos Sainz Williams +0.834 1:26.332 4

13 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.879 1:26.377 3

14 Kimi Antonelli Mercedes +0.924 1:26.422 5

15 Nico Hülkenberg Kick Sauber +1.001 1:26.499 5

16 Gabriel Bortoleto Kick Sauber — — 6

17 Fernando Alonso Aston Martin +1.396 1:26.894 6

18 Franco Colapinto Alpine +2.099 1:27.597 5

19 Lance Stroll Aston Martin +2.102 1:27.600 6

20 Pierre Gasly Alpine +2.380 1:27.878 4