F1, risultati e classifica FP1 GP Gran Bretagna 2025: Hamilton scatenato davanti alle McLaren!

Lewis Hamilton ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Gran Bretagna, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Silverstone. Il pilota della Ferrari si è reso protagonista di uno splendido guizzo di fronte al proprio pubblico e ha stampato il crono di 1:26.892, facendo sognare tutti i tifosi della Scuderia di Maranello in avvio di questo intenso fine settimana.

Il Cavallino Rampante riuscirà a togliersi una soddisfazione di rilievo nella gara di domenica? Intanto il sette volte Campione del Mondo si è lasciato alle spalle i due lanciatissimi alfieri della McLaren in lotta per il titolo iridato: Lando Norris è secondo con un ritardo di 23 centesimi dalla Rossa, mentre Oscar Piastri è terzo a 0.150 dalla vetta subito alle spalle del compagno di squadra con cui sta battagliando per il campionato.

Charles Leclerc risponde presente con l’altra Ferrari ed è buon quarto con un distacco di 203 millesimi dal compagno di squadra. Alle spalle del monegasco si trovano la Mercedes di George Russell, la Racing Bulls di Isack Hadjar, la Williams di Alexander Albon. Kimi Antonelli è nono con l’altra Mercedes a 0.475 da Hamilton, tra la Racing Bulls di Liam Lawson e la Red Bull di Max Verstappen, decimo a 0.540 dal leader.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 1 GP GRAN BRETAGNA F1 2025

1 Lewis Hamilton Ferrari 1:26.892 3

2 Lando Norris McLaren +0.023 3

3 Oscar Piastri McLaren +0.150 4

4 Charles Leclerc Ferrari +0.203 6

5 George Russell Mercedes +0.271 5

6 Isack Hadjar Racing Bulls +0.325 4

7 Alexander Albon Williams +0.412 5

8 Liam Lawson Racing Bulls +0.459 4

9 Kimi Antonelli Mercedes +0.475 5

10 Max Verstappen Red Bull Racing +0.540 4

11 Fernando Alonso Aston Martin +0.786 4

12 Lance Stroll Aston Martin +0.952 4

13 Carlos Sainz Williams +1.017 6

14 Arvid Lindblad Red Bull Racing +1.066 5

15 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.165 6

16 Franco Colapinto Alpine +1.194 4

17 Paul Aron Kick Sauber +1.250 4

18 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.255 4

19 Pierre Gasly Alpine +1.440 5

20 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.505 3