F1 oggi in tv, GP Gran Bretagna 2025: orario gara, programma, streaming

Oggi, domenica 6 luglio, andrà in scena il GP di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato di Silverstone si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato, legato soprattutto alle strategie. Il semaforo verde scatterà alle ore 16.00 italiane e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa.

La Ferrari confida, a questo proposito, su un bello start per recuperare. Le qualifiche di ieri non hanno riservato le soddisfazioni che ci si attendeva, dopo quanto era accaduto nelle prove libere. Entrambi i piloti, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, non sono stati perfetti nell’affrontare l’ultima parte del tracciato e hanno pagato dazio. Il britannico scatterà dalla quinta piazzola, immediatamente davanti al monegasco.

A sorpresa, un grande Max Verstappen, dopo un pessimo venerdì, ha messo insieme i pezzi del puzzle ed è andato a prendersi una straordinaria pole-position con la Red Bull, a dimostrazione della sua classe. L’olandese ha preceduto le due McLaren di Oscar Piastri e di Lando Norris e sarà interessante capire come evolverà la gara, considerando anche le mutevoli condizioni meteorologiche.

Il GP di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8 e su TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la differita della gara. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del GP odierno.

