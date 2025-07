F1 oggi in tv, GP Gran Bretagna 2025: orari prove libere, programma, streaming

Oggi, venerdì 4 luglio, prende il via il fine-settimana del GP di Gran Bretagna, dodicesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Silverstone assisteremo a un day-1 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno trovare nel più breve tempo possibile la quadra sugli assetti. Due le sessioni di prove libere previste: dalle 13.30 la FP1 e dalle 17.00 la FP2.

La Ferrari è chiamata a dare una risposta a se stessa e agli avversari. Dopo il terzo posto di Charles Leclerc in Austria, da capire se gli aggiornamenti introdotti a Spielberg funzioneranno anche sulla pista britannica. Un layout molto particolare e completo, che metterà a dura prove le monoposto dal punto di vista aerodinamico e meccanico.

La favorita d’obbligo non può che essere la McLaren. Dopo la doppietta in Stiria, con Lando Norris a precedere Oscar Piastri, a Woking ci si vuol ripetere nel week end di casa. Sarà interessante capire come la lotta interna evolverà, non sottovalutando i possibili inserimenti anche della Mercedes con George Russell e Kimi Antonelli e di Max Verstappen (Red Bull).

La prima giornata di prove libere del GP di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 (207) per l’intera programmazione; in streaming su SkyGo e su NOW. Non è prevista la trasmissione in chiaro su TV8 di questo venerdì. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-1.

F1 OGGI IN TV

Venerdì 4 luglio

Ore 13.30-14.30, F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207).

Ore 17.00-18.00, F1, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207).

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207); non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere odierne su TV8, neanche in differita.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere odierne su TV8.it, neanche in differita.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Venerdì 4 luglio

Non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere odierne.