F1 oggi in tv, GP Belgio 2025: orario gara, programma, streaming

Oggi, domenica 27 luglio, andrà in scena il GP del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato di Spa-Francorchamps si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato, legato soprattutto alle strategie. Il semaforo verde scatterà alle ore 15.00 e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa.

Dalla pole-position scatterà il britannico Lando Norris, a precedere in prima fila l’altro alfiere di Woking, Oscar Piastri. Le due McLaren hanno fatto una grande differenza nel corso del time-attack e sono le naturali favorite per andarsi a prendere il successo. Alle loro spalle, in seconda fila, ci saranno la Ferrari del monegasco Charles Leclerc e la Red Bull dell’olandese Max Verstappen.

Il ferrarista ieri è stato protagonista di una prestazione sugli scudi, visti i problemi emersi con la vettura. Un time-attack in cui Charles ha fatto la differenza, ma riuscire a conservare una posizione da podio sarà decisamente complicato. Verstappen, infatti, potrebbe andare all’attacco, mettendo nel mirino le due McLaren. Molto più arretrato in griglia ci sarà l’altra Rossa di Lewis Hamilton (16°).

Il GP del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8 e su TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la differita della gara. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del GP odierno.

F1 OGGI IN TV

Domenica 27 luglio

Ore 15.00, F1, Gara (44 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP BELGIO: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in chiaro la differita della gara.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro la differita della gara.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Domenica 27 luglio

Ore 17.55, F1, Gara (44 giri) – Differita tv in chiaro.