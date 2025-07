F1, la Ferrari si conferma pimpante: Charles Leclerc il più veloce nelle FP3 a Silverstone

Finita nell’album dei ricordi la terza sessione di prove libere del GP di Gran Bretagna, dodicesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Inizio delle libere ritardato di qualche minuti per consentire agli addetti alla pista di intervenire e pulirla dai marbles lasciati dalle vetture di altre categorie che hanno girato sul tracciato britannico.

Ferrari si conferma pimpante. Ci si chiedeva se il venerdì sarebbe stato una “Cattedrale nel deserto” e la risposta è stata negativa, in quanto le Rosse si sono dimostrate molto competitive, pur in condizioni climatiche completamente diverse da ieri. Una FP3 con circa 10°C in meno rispetto al venerdì e, per questo, i tecnici sono dovuti intervenire sugli assetti.

Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo di 1:25.498 a precedere con la sua SF-25 la McLaren dell’australiano Oscar Piastri (+0.068) e la Red Bull dell’olandese Max Verstappen (+0.087). A completare la top-5 l’altra monoposto di Woking del britannico Lando Norris (+0.108) e la RB21 del giapponese Yuki Tsunoda a 0.606 dalla vetta.

Bene Leclerc per continuità e costanza, quindi, ma altrettanto sarebbe stato anche Lewis Hamilton. Il Re Nero sulla sua Ferrari n.44 stava ottenendo degli intertempi molto vicini a quelli del compagno di squadra, ma nel momento di chiudere il giro ha dovuto abortire il giro per una bandiera rossa causata da un detrito della Haas di Ollie Berman in pista. Lewis, quindi, ha concluso in undicesima piazza a 0.834, ma la sua prestazione non è veritiera.

Una sessione n.3 in cui le sospensioni sono state molteplici. Dopo il recupero del detrito citato, i piloti avevano a disposizione tre minuti per provare a fare un altro tentativo, ma il testacoda della Sauber del brasiliano Gabriel Bortoleto nella sequenza Maggotts-Becketts-Chapel ha posto fine al tutto. Curioso anche quanto accaduto a Bearman, andato a sbattere nella percorrenza della corsia dei box per via di freni troppo freddi.

Non brillanti le Mercedes, visti l’ottavo e il quattordicesimo tempo del britannico George Russell e di Kimi Antonelli. Appuntamento alle ore 16.00 italiane per le qualifiche.

RISULTATI E CLASSIFICA FP3 GP GRAN BRETAGNA F1 2025

1 Charles Leclerc Ferrari 1:25.498 — 5

2 Oscar Piastri McLaren +0.068 1:25.566 5

3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.087 1:25.585 5

4 Lando Norris McLaren +0.108 1:25.606 4

5 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.606 1:26.104 3

6 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.614 1:26.112 5

7 Alexander Albon Williams +0.621 1:26.119 4

8 George Russell Mercedes +0.627 1:26.125 5

9 Isack Hadjar Racing Bulls +0.631 1:26.129 4

10 Liam Lawson Racing Bulls +0.758 1:26.256 4

11 Lewis Hamilton Ferrari +0.834 1:26.332 5

12 Carlos Sainz Williams +0.834 1:26.332 4

13 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.879 1:26.377 3

14 Kimi Antonelli Mercedes +0.924 1:26.422 5

15 Nico Hülkenberg Kick Sauber +1.001 1:26.499 5

16 Gabriel Bortoleto Kick Sauber — — 6

17 Fernando Alonso Aston Martin +1.396 1:26.894 6

18 Franco Colapinto Alpine +2.099 1:27.597 5

19 Lance Stroll Aston Martin +2.102 1:27.600 6

20 Pierre Gasly Alpine +2.380 1:27.878 4